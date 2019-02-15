港股直擊 即巿股評

騰訊(00700)發12條禁令，規範遊戲直播，股價暫錄四連跌，一度低見333.4元，跌2.5%，現造333.6元，降2.4%，成交金額17.36億元。

該股暫錄四連跌，按現價計，累挫5.2%。

集團昨天發布關於遊戲直播行為規範化的公告，提出12條嚴禁出現的不良行為，適用於所有基於集團所營運遊戲組織、製作、發布直播內容的平台、機構和主播。

另一直播平台股映客(03700)，股價現挫5.8%，成交金額660萬元。

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