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今日 09:40 港股直擊 即巿股評

【異動股】361度瀉12.6% 料去年純利大跌

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361度(01361)料去年稅後純利大幅下降，股價應聲下挫，一度低見1.52元，瀉12.6%，現造1.55元，仍插10.9%，成交金額268萬元。

集團發盈警，預期去年純利按年大幅下降，主要由於預期去年下半年將錄得虧損，因中國大眾對非必需品的消費意欲相對保守，令補充訂單減少；人民幣兌美元持續貶值，導致公司產生滙兌虧損。

至於安踏(02020)跌1.7%；李寧(02331)跌2.5%；特步(01368)下滑0.8%。

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