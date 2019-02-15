361度(01361)料去年稅後純利大幅下降，股價應聲下挫，一度低見1.52元，瀉12.6%，現造1.55元，仍插10.9%，成交金額268萬元。
集團發盈警，預期去年純利按年大幅下降，主要由於預期去年下半年將錄得虧損，因中國大眾對非必需品的消費意欲相對保守，令補充訂單減少；人民幣兌美元持續貶值，導致公司產生滙兌虧損。
至於安踏(02020)跌1.7%；李寧(02331)跌2.5%；特步(01368)下滑0.8%。
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