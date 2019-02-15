即巿股評 港股直擊

恒指過去一周表現相當強勁，繼續沿着10天線抽升，更一舉突破俗稱牛熊分界線的250天線，氣勢一時無兩。事實上，港股於去年10月30日低見24540點及今年1月3日低見24896點形成雙底形勢後，大市便頭也不回地抽升，至本周四收報28432點計，分別較雙底反彈15.9%及14.2%，點數計分別進賬3892點及3536點。

雖然近日公布盈警的股份數量偏多，然而相信有關因素已在去年第四季反映，因此也構成了港股雙底反彈的理由。正如筆者上周文章所言，到底目前大市處於W型反彈後再橫行整固格局，還是彈高後在高位派貨然後再展跌浪，現階段實在不應過分猜測，否則很容易會因為猜不透大市走勢而影響炒作個股的判斷力。

贏輸通通不要入我數

筆者早前已提到細價股炒風再現，並指出炒細價股「開正我果瓣」。從過去兩個月來看，筆者推介算是對得住各位讀者朋友，詳情如下：

一) 2018年12月14日《買光國因一個理由 供股手法卑劣》一文推介光大國際(00257)，推介前報6.98元，目標價9元，周四收報8.44元，累升20.9%，尚差五毛到價；

二) 1月4日《超人離場時機妙絕 新世界系光環漸現》一文推介新世界發展(00017)，推介前報10.18元，周四收報12.6元，累升23.8%；

三) 1月25日《技術走勢改善 投機炒雷蛇》一文推介雷蛇(01337)，推介前報1.26元，目標價1.6元，周四收報1.49元，累升18.3%，早前已建議投資者止賺一半，餘下一半倉底已無壓力；

四) 2月1日《細價股炒風再現 洛鉬一膽拖兩腳》一文推介洛鉬(03993)、眾安房產(00672)及中滔環保(01363)，三者推介前分別報3.17元、0.32元及0.385元，筆者給予洛鉬目標價3.5元，截至周四收市，三股分別收報3.34元、0.32元及0.41元，累升5.4%、無起跌及升6.5%。除了眾安走勢偏慢，另外兩隻股份已見蠢蠢欲動之兆；

五) 2月8日《街貨收足一年 南旋有勢要跟》一文推介南旋(01982)，推介前報0.8元，目標價1元。筆者推介後兩天，南旋股價一度從0.8元碌落0.73元，可說是「比晒機會你喺低位買貨」，以周四收報0.88元計，較周二低位反彈20.5%，亦較筆者推介前累升10%，絕對是誠意推介。

投資者必須留意，細價股的炒作氣氛會隨着大市變動而急速變化，上文筆者所給出的分析及目標價，乃建基於推介時的客觀情況及判斷，並不代表永恒不變的建議。如閣下跟買賺到錢，是你叻仔；如閣下買完唔識沽而股價跌番落嚟要輸錢，是你戇居。無論贏又好輸又好，筆者必須強調，一切贏輸皆閣下自理，切勿將責任推落筆者(或信報)身上。

低吸映客 華誼騰訊有勢

來到本周有兩隻股份值得留意，先來一隻映客(03700)，此股從去年7月上市後高位5.48元一直向下，至本周三(2月13日)更跌至上市後新低1.72元，較上市後高位累挫68.6%。然而當日卻是映客的轉捩點，創完上市新低後即日拗腰倒升至逾個半月新高收市，除了一支大陽燭抽升兼動能配合外，同時亦升穿10天、20天及50天線。遺憾的是，此股在2月14日跟手出現第二支陽燭，現價高追風險較大，投資者可待其回調至2.1元水平吸納，首個目標上望2.6元。

第二隻要留意的股份是華誼騰訊娛樂(00419)，此股前稱中國9號健康，名符其實妖股一隻，2016年5月賣盤後向下炒足接近三年，期間公司未曾賺過錢，但現時市值仍高達32億元，實不知道價值何在。不過，業務沒有價值的股份不等於沒有炒作價值，拉長華誼騰訊娛樂五年日線圖可見，其股價自從去年10月至今年2月初於0.18元橫行近三個月，該水平正正是2014年6月展開十倍升浪前的橫行區，假如今次生生性性炒番轉，至少兜上0.3元，潛在升幅接近三成，自己睇路喇老友！

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，持有上述股份