港股直擊 即巿股評

美國經濟數據遜預期，總統特朗普據報將宣布國家進入緊急狀態，加上中美貿談僵持。隔晚美國三大指數個別走，道指吐103點。港股昨日低收65點後，今日再考驗牛熊線支持力度。

道指一度挫235點，低見25308點，尾段曾倒升15點，收市最終跌103點或0.41%，報25439點；標指下滑0.27%，收報2745點；納指升0.09%，收報7426點。

數據方面，美國商務部公布去年12月零售數字，按月跌1.2%，是2009年9月以來最大跌幅，遜市場預期的升0.2%。另外，美國首次申領失業救濟人數上周增加4000人，報23.9萬人，較預期會下跌為差。

政局方面，參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，總統特朗普將簽署政府開支法令，化解政府可能再度局部停擺的危機，但特朗普同時將宣布國家進入緊急狀態，以繞過國會取得撥款興建邊境圍牆；白宮發言人指，已經準備好應對反對特朗普宣布國家緊急狀態的法律挑戰。

中美今日在北京召開第二日經貿高級別磋商，有報道指雙方就多項主要議題僵持，包括中國政府被指強迫技術轉移，以及補貼國內工業。在經濟結構改革方面，亦未能縮窄分歧。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指出，美國磋商團隊將於今日與中國國家主席習近平會晤，而目前北京的磋商氛圍良好。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於港股上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報66.5元，較本港上日收市低0.7元；騰訊(00700)ADR收報336.64元，低5.16元；國壽(02628)ADR收報19.13元，低0.23元；中海油(00883)ADR收報13.34元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報5.01元，低3仙；中石化(00386)ADR收報6.59元，低5仙；中移動(00941)ADR收報83.19元，低0.21元；聯通(00762)ADR收報9.33元，低4仙；中電信(00728)ADR收報4.43元，低4仙。

ADR港股比例指數報28212點，較昨日恒指收市低219點。夜市期指收報28198點，跌140點，較昨日恒指低水234點。恒指昨收報28432點，跌65點或0.23%，三連升告終，料今日續考驗250天線(約28336點)。

焦點股份

北京汽車(01958)：發盈喜，預期截至去年12月底止，年度盈利將按年增長逾95%，2017年盈利22.53億元人民幣。

中芯國際(00981)：截至去年12月底止，第四季盈利2652萬美元，按年下跌44.42%；毛利率為17%，按年下跌1.9個百分點。集團預期今年首季收入下降16%至18%；毛利率介乎20%至22%。

首灃控股(01703)：今日掛牌，耀才暗盤收報0.53元，較招股價0.5元，升0.03元或6%。

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