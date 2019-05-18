即巿股評 港股直擊

恒指本周連升3天後終見回吐，昨收報28432點，跌65點(0.23%)，250天線(28336點)失而復得；主板成交金額略減至1038.28億元。技術上，恒指暫時仍能企穩250天線和成交量密集區28300點水平。

港股中長線市寬可印證市底轉強。中線市寬(股價高於50天線比率)周三升至66.4%，是2017年2月20日以來近兩年最高，較恒指去年初破頂時還要多出約6個百分點。長線市寬(股價高於250天線比率)昨天報30.5%，進一步「逃離」已受制半年的支持區。

不過，強勢背後有兩點要留意：其一，港股今次升市主要是受中美貿易談判進展理想及美國聯儲局「放鴿」所帶動，引發資金流入新興市場。EJFQ信號系統內反映資金流入/流出新興市場股市和高息債變化的「新興市場資金流指標」，自去年12月觸底後一直向上，反映資金持續回流至新興市場。該指標歷年大部分時間與恒指走勢關聯性高，並往往早於恒指見底或見頂，對預測港股有一定作用。

據資金流數字顯示，截至1月底，透過ETF淨流向新興市場股市資金規模攀升到73.6億美元， 創2014年有紀錄以來新高(詳見2019年2月14日「沿圖論勢」)。美銀美林剛公布的調查看好新興市場首次被基金經理視作「最擁擠交易」(Most Crowded Trade)，然而，所謂眾地莫企，交易熾熱有時也是「凶兆」，去年買入8隻中美大型科技股(Long FAANG+BAT)成為「最擁擠交易」的「十連霸」，最後各股都大幅下滑。

換句話說，新興市場雖獲追捧，惟本欄早前已提及，美元滙價如再現突破，勢衝擊新興市場。資金一旦開始流走，最新見逾一年高位的新興市場資金流指標，屆時或掉頭回落，連帶拖累恒指。

其次，近日氣氛好轉刺激大市交投，已吸引不少散戶入市。觀察恒指牛熊證街貨數據，牛證街貨比例反覆漲至58%，以往每當該比例達到70%水平(若在熊市比例或更低)時，大戶挾好倉的誘因將顯著提高，增添港股沽壓。

另一方面，大型權重股升勢已蔓延至中小型股份。附【圖】所見，自今年以來，與恒指表現最接近的恒生綜合大型股指數一度領先中小型股指數，直到1月中旬，中型股指數才變得相對強勁，2月起更見小型股指數追落後，趕上中型股指數，雙雙跑贏恒指。

恒生綜合中型股指數和小型股指數年初迄今回報明顯高出恒指3.28個及1.96個百分點，而中小型股份獲垂青，代表散戶入市轉趨積極，惟購買力擴散至中小型股時，一般是大市短期接近阻力的徵象，意味港股有機會調整。

無論如何，恒指一鼓作氣突破了蟹貨區頂部與牛熊線，但個多月尚未有較像樣調整，現在高位追入風險不少；相反，靜待整固才再部署可能有更大勝算。

信報投資研究部

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