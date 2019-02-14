港股直擊 即巿股評

手機設備股去年業績不佳仍意料中事，不過舜宇光學(02382)盈警情況遜預期，加上連日強彈，今日超買回吐下90元水平反成短線阻力。

同業的瑞聲(02018)和丘鈦(01478)業績好極有限，亦留意A股立訊精密(002475.SZ)早前發盈喜，反映「女工董事長」王來春近年強勢搶單，對瑞聲打擊甚大。

手機設備股業績期前後既有盈警地雷，亦面對估值下修，強彈完休息一下。

相對地，5G概念股未見疲態，中通服(00552)創上市新高，收市飆6.1%，此等強中強勢股一掂10天線就抽高。

另一5G概念股京信通信(02342)豬年復市以來日日過億成交，今日有本事以2.31元超過4年高位收市，逆市飆7.9%。

誠如昨日收市EJ Market中所講，世界移動通訊大會(MWC Barcelona)本月25月至28日舉行，京信通信亦已預告將推出一堆5G新產品/技術。

當中有兩款一體化天線：超寬頻天線和TDD+FDD混合天線。另外有用5G CPE的 5G固定無線接入(FWA)解決方案；採用射頻拉遠單元(RRU)和multi-TRX無線電技術的5G Open RAN RRU解決方案。另外亦有兩個應用於智慧城市上的人臉識別系統 ：ScanViS GateGuard和ScanViS CamGuard。

短線題材資金夠，不過京信通信今日14天RSI報81.2，踩入嚴重超買，如MWC Barcelona前回試10天線，可小注短線操作。

另外，時間已到二月中旬，兩會臨近，亦是較不受貿易戰影響的鐵路基建股迎來傳統「憧憬期」，「今年謹慎之選」的中鐵(00390)和中鐵建(01186)，無貨可吸，維持年初策略。

陳鎮強

信報分析員

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