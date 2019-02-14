港股直擊 即巿股評

中美新一輪貿易談判今日展開，隔晚美股續向好。港股連升三日累漲550點後，今日連升斷纜，不過在內地上月進出口數據支持下，恒指在牛熊分界線見支持。

恒指低開101點，開市後跌幅收窄至20點，見28476點全日高位，之後沽壓驟增，曾挫222點，低見28275，回試250天線(約28336)，其後內地公布上月進出口遠勝預期，大市跌幅收窄，中午跌105點。大市午後變化不大，在28400點附近爭持。恒指收市報28432點，跌65點或0.23%。

大市全日成交額有1038.28億元，較上日減少一成四。

國企指數跌28點，報11170。

A股踏入豬年氣勢如虹，今日個別發展，上證指數收市報2719，微跌1點；深成指升0.6%。中國海關總署公布，以美元計，中國1月出口按年增長9.1%，遠勝預期；進口按年下跌1.5%，表現亦勝預期。中國1月貿易順差391.6億美元，擴大1.1倍。

藍籌股方面，騰訊(00700)昨日已逆市受壓，今日再跌1.7%，成交居首。銀娛(00027)跌2.4%；國壽(02628)跌2.2%；煤氣(00003)今早破頂後回吐，收市跌0.9%。相反，中電(00002)升1.2%；友邦(01299)創52周高，收升0.4%；長和(00001)及長建(01038)升0.9%。

大市雖然膠着，但今日有40隻股份升幅達雙位，當中不乏細價股，長盈(00689)急升42%；未來世界金融(00572)升28.7%；雨潤(01068)升19.4%；映客(03700)升12.4%，成交活躍。

焦點板塊

手機股：中國信通院公布，1月國內手機市場總體出貨量按年跌下降12.8%，手機股回吐。舜宇(02382)發盈警，被瑞信降評級至「中性」，股價曾插9%，收挫5%，為表現最差藍籌。昨日急升逾一成的瑞聲(02018)吐2.8%；丘鈦(01478)挫2.5%；高偉(01415)跌2.9%；信利(00732)跌1.5%。

教育股：今日發力飆升，澳洲成峰教育(01752)大升兩成；新華教育(02779)飆10.7%；新高教(02001)飆5.3%；希望教育(01765)升8.3%；民生教育(01569)升6.7%；中教(00839)升5.4%。國務院印發《國家職業教育改革實施方案》，發展新時代職業教育，中金公司認為《方案》對民辦職業教育的支持態度明確，利好應用型高等教育公司。

內房股：多股今日受壓，碧桂園(02007)跌3.2%；恒大(03333)跌3.6%；華潤置地(01109)跌1%；融創(01918)跌2.3%；世房(00813)挫2.4%。中海外(00688)上月合約銷售升12%，今日有追捧，逆市升2.2%。

鐵路基建股：今日普遍造好，中交建(01800)見半年高位，收市升1.6%。中國中車(01766)獲紐西蘭鐵路貨車訂單，收升2.2%。中車時代電氣(03898)升1.8%。中鐵(00390)升1.6%；中國通號(03969)升1.6%。據內地《證券日報》報道，今年1月以來，發改委所批覆的基建投資項目已超過5000億元人民幣，分析料本月基建投資增速加快，重新為經濟托底。

券商股：近日中港券商股熱炒，今日個別發展。廣發証券(01776)挫2.8%，集團上市時的基石投資者瓴睿資本出售8744.62萬股，套現約9.7億元。海通證券(06837)吐近1%；昨日急升的第一上海(00227)再升1.7%。

焦點股份

莎莎國際(00178)：集團公布本月5日至11日新春期間，港澳同店銷售跌7.9%，今日捱沽，收市插9.1%。

國美零售(00493)：市傳創辦人黃光裕可提前獲釋，或重掌國美業務，刺激國美股價炒高11.6%，成交達3.47億元。

比亞迪股份(01211)：1月新能源汽車銷量按年大增2.91倍，股價收升3.2%。

金界控股(03918)：去年多賺53%，股價一度破頂高見11.8元，收市升5.1%。

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