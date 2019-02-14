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今日 15:47 港股直擊 即巿股評

28400爭持 逾30隻升幅雙位 新意網暫錄14連升

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大市午後中段變化不大，主要在28400點附近爭持。截至3時38分，恒指跌76點報28420。

國企指數跌25點報11171。

上證指數收市報2719，微跌1點；深成指升0.6%。

美國道指期貨升84點報25572。

大市雖然膠著，但目前有大概31隻股份升幅達雙位，當中不乏細價股，長盈(00689)升三成二；澳洲成峰教育(01752)大升兩成；雨潤(01068)升一成四；映客(03700)升14.4%，成交活躍。

個股方面，新意網(01686)暫錄14連升，最新升0.7%報5.79元。

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