即巿股評 港股直擊

港股及A股勢頭轉好，尤其是內地股市突破重要均線阻力後，在3月「兩會」開幕前反覆向好機會較大，宜續持有A股ETF。不過，恒指目前技術上已頗為超買，昨日升至76樓上，小心短期未必守穩250天線牛熊分界線，不排除本月稍後時間回試20天平均線(目前約27600點)附近。

留意14天RSI高於50比率的短線市寬，最新升至68.4%。過去五年升至約65水附近平即遇阻力（只有2015年4月港股大時代例外），故短線回落整固機會較大。

業績期前提防地雷，最近一個月發盈警股份達135隻，相反發盈喜的股份只有約86隻。

港股若健康調整，內銀股後市有望接力支撐大市，雖然內地經濟下行壓力仍在，但對內銀的政策面則較正面，國務院金融穩定發展委員會早前表示，啟動永續債發行，拓寬銀行補充資本的渠道，這令困擾銀行的資本充足率問題將得以解決。另外，人民銀行在上月中發布會上表示，將調整「宏觀審慎評估」(MPA)政策參數，藉此希望提升銀行信貸增長空間，連同未來預期陸續有來之降準，有助緩解投資者對中國銀行業淨息差收窄及盈利增速下行的憂慮。

農行(01288)去年首三季度純利為1716.11億元人民幣，較上年同期升7.25%，增速為四大行中最快。估值方面，農行預測市盈率只有4.9倍，預測市賬率0.6倍，低過中位數0.9個標準差，預測息率更達6.8厘，為四大行中最高，估值具防守性。策略方面，EJFQ系統在1月底發出勢頭能量轉強的綠燈訊號，回試3.65至3.68元元可收集，中線上望4元，跌穿3.5元止蝕。

至於昨日推介的中交建(01800)，今日破位創半年高位，輪證回報更好。

羅崇博 (杜比)