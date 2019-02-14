港股直擊 即巿股評

中金公司發表報告，表示根據乘聯會周度數據顯示，內地1月乘用車零售銷量按年僅跌2%，結束連續4個月雙位數下滑，銷量好過預期。

該行又預計內地乘用車1至2月零售銷量將按年跌3至5%，較此前預測好。

中金指出，隨着產品價格逐步穩定，部分持觀望態度的購車需求獲釋放，帶來車市春節前小陽春。

該行又指，銀根放鬆的背景，加上汽車金融發展亦促進車市、特別是中低端車市的復甦。

不過，考慮到1月銷量體現了釋放部分前期觀望需求，車市復甦的可持續性仍待進一步確認。

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