港股直擊 即巿股評

中車(01766)獲得紐西蘭鐵路貨車訂單，股價逆市攀升，更是升幅第三大的國指成分股，曾升至8.07元，揚2.3%，新造8.04元，仍漲1.9%，成交金額1.45億元。

集團旗下中車齊車，紐西蘭國有企業KIWIRAIL，簽訂450輛集裝箱平車合同。在過去10年，中車齊車已累計向紐西蘭出口超過1400輛集裝箱平車。

至於中車時代電氣(03898)，最新造45.55元，漲3%，成交金額1.03億元。

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