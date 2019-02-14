即巿股評 港股直擊

隔晚美股持續上升，除咗聯儲局有官員放鴿，指未來日子將會確定縮表完結時間之外，侵侵再度表示中美貿易談判將會有個唔錯結果，市場憧憬新一輪談判展開後，或能達成談程度上嘅協議。美股三大指數再升，不過港股昨日急升後，今日借勢調整。

恒指低開101點，開市後跌幅收窄至21點，見28476點半日高位，之後沽壓轉強，一度跌225點，見28275點半日位。考驗250天線(約28336)後，其後內地公布上月進出口遠勝預期，大市收窄跌幅。恒指中午收報28392點，跌105點；國企指數報11155點，跌43點。暫時大市喺250日線有初步支持。

不過港股畢竟升咗足足一個月有多，而恒指累積升幅接近4000點，港股成功挑戰250日線後，先作整固，期指大約支持位喺28000-28200，而上面阻力位暫時喺28400-28600點，估計呢兩日中美談判期間，指數將於呢個區間內窄幅上落，等待談判結果。阿Man較為擔心係大市隨貿易談判結束而有較大變化，一旦談判結果理想，大市或可裂口跳升，一口氣屠殺28600至29099嘅熊證之後，有機會急轉彎，乘機結束升浪。若然相反談判結果係窩可，更加大條道理向下調整，雖然未知係升浪中嘅回吐，抑或係升浪結束要調轉向下，但亦不得不提高警覺。

重磅股個別發展，騰訊(00700)上到350元水平動力大大退減，話咗呢個時候要回吐整固，之前累計升幅唔少，亦會引嚟獲利盤沽貨套利，騰訊或於下月業績公布前，走勢都係家下咁嘅狀況，333元支持應該頗強，但要企穩喺350元之上唔容易。

中國信通院公布，1月國內手機市場總體出貨量按年跌下降12.8%，再加埋舜宇(02382)發盈警，更被大行降評級，手機股回吐。舜宇半日股價一度插近一成，半日跌逾6%，其他手設股閒閒地跌3%或以上，呢個亦係阿Man一向唔建議高追手機設備股。

至於教育今日顯著反彈，其實睇清楚啲，之前教育股政策主要係針對學前教育及K12教育，但對高等教育未有窒礙反展。。國務院印發《國家職業教育改革實施方案》，發展新時代職業教育，《方案》對民辦職業教育的支持態度明確，利好應用型高等教育公司。如果要揀高等教育股份，阿Man偏愛新高教(02001)同埋中教(00839)，而宇華(06169)跟睿見(06068)亦各有可取之處。

雖然中資金融股有啲腳軟，但阿Man認為作為中線投資，內地券商股回調，正好畀大家一個吼位上車嘅好機會。內銀股同樣估值仍低廉，中長線投資固然抵到爛，買嚟短炒亦較低回吐風險。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)