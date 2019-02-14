港股直擊 即巿股評

中美新一輪貿易談判今日展開，隔晚美股造好。港股三連升後今早回吐，在內地上月進出口數據支持下，暫於牛熊線見支持。

恒指低開101點，開市後跌幅收窄至21點，見28476點半日高，之後沽壓轉強，曾挫225點，見28275點半日低，回試250天線(約28336)，其後內地公布上月進出口遠勝預期，大市跌幅收窄。恒指中午收報28392點，跌105點或0.4%，大市成交額606.63億元。

國企指數報11155點，跌43點或0.4%。

A股半日個別走，滬指跌0.32%；深成指升0.06%。

中國海關總署公布，以美元計，中國1月出口按年增長9.1%，勝預期；進口按年下跌1.5%，表現亦勝預期。中國1月貿易順差391.6億美元，擴大1.1倍。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.2%；銀娛(00027)跌2.3%；國壽(02628)跌2%；建行(00939)跌0.4%。相反，長和(00001)升1.2%；長建(01038)升0.9%；中生製藥(01177)升0.7%。

焦點板塊

手機股：中國信通院公布，1月國內手機市場總體出貨量按年跌下降12.8%，手機股回吐。舜宇(02382)發盈警，被瑞信降評級至「中性」，股價曾插9.1%，見84.9元，半日挫6.4%。另外，瑞聲(02018)吐3%；丘鈦(01478)挫3.8%；高偉(01415)跌2.9%；信利(00732)跌1.5%。

教育股：今早發力飆升，新華教育(02779)飆11.5%；新高教(02001)飆6.2%；希望教育(01765)升4.6%；民生教育(01569)升6.7%；宇華教育(06169)升2.6%；中教(00839)升5.7%；睿見教育(06068)升3%。國務院印發《國家職業教育改革實施方案》，發展新時代職業教育，中金公司認為《方案》對民辦職業教育的支持態度明確，利好應用型高等教育公司。

內房股：多股今早跌幅較大，碧桂園(02007)跌3.9%；萬科(02202)跌1.5%；恒大(03333)跌2.4%；華潤置地(01109)跌1%；融創(01918)跌2.8%；世房(00813)挫2.4%；龍光(03380)跌2.3%。

焦點股份

莎莎國際(00178)：半日挫9.4%，成交額9800萬元。集團公布，本月5日至11日新春期間，港澳零售銷售按年下跌4.8%，同店銷售亦跌7.9%。

廣發証券(01776)：半日挫2.3%，成交額達12.91億元。集團上市時的基石投資者瓴睿資本以每股10.95元至11.1元，出售8744.62萬股，套現9.589億至9.71億元。另外，集團公布，1月淨利潤4.38億人民幣，按年下跌24.6%。

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