港股直擊 即巿股評

中美新一輪貿易談判今日展開，港股三連升後今早回吐。

恒指低開101點，開市後跌幅收窄至21點，見28476點暫時高，之後沽壓轉強，曾挫225點，見28275點暫時低，回試250天線(約28336)。截至上午約11時17分，恒指報28313點，跌184點或0.7%，大市成交額509.54億元。

國企指數報11127點，跌71點或0.6%。

A股個別走，滬指跌0.36%；深成指升0.03%。

中國海關總署公布，以美元計，中國1月出口按年增長9.1%，勝預期；進口按年下跌1.5%，表現亦勝預期。中國1月貿易順差391.6億美元，擴大1.1倍。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.5%；銀娛(00027)跌2.7%；國壽(02628)跌2.6%；建行(00939)跌0.6%。

碧桂園(02007)跌3.4%。

中國信通院公布，1月國內手機市場總體出貨量按年跌下降12.8%，手機股回吐。舜宇(02382)發盈警，被瑞信降評級至「中性」，股價曾插9.1%，見84.9元，現挫8.4%，成交額14.32億元。另外，瑞聲(02018)吐4.3%；丘鈦(01478)挫4.4%；高偉(01415)挫5.7%；信利(00732)吐3.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。