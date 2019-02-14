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今日 11:13 港股直擊 即巿股評

【異動股】濱海投資曾挫4.6% 料去年純利大跌

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濱海投資(02886)料去年純利大跌，股價今早受壓，最低見過1.24元，挫4.6%，現造1.27元，仍跌2.3%，不過成交暫不足5萬元。

集團預期，去年盈利下降約55%，2017年全年盈利2.21億元，因人民幣貶值導致外滙損失增加約2.2億元，以及財務費用增加約4400萬元。

至於潤燃(01193)現跌0.9%；中國燃氣(00384)跌1.4%；新奧能源(02688)及港華燃氣(01083)各跌1.2%。

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