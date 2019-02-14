即巿股評 港股直擊

好笑！事緣早兩日我入紙申請4月喺我生日期間同老爺喺泰國度過嘅假期，我老細向來對我哋請假一事都係比較寬鬆，因為佢覺得大家都有放假嘅權利(包括佢)，之不過呢兩日見佢喺公司好似好忙咁，未得閒幫我click個「approve」掣。噚日見到佢我終於忍唔住同佢講：我想放假；佢答我：我見到，但我未得閒禁；我：咁你快啲啦。(大家都知我份人係無耐性、唔等得同好心急架啦)。不消五分鐘我見我老細已經「approved」，為表謝意我都whatsapp Thank you佢，哎呀！誰不知佢話我有啲古惑...哈哈，我重申：我只係想放假咋！你諗多咗啦！(如果我去見工嘅話我會好坦白咁同你講架！)

今日係情人節，先祝各位日日都對住個情人過得快樂呀！傳說情人節呢個節日係商家發明...都明嘅，事關今日啲花同餐廳嘅價錢都會比平時貴得多，噱頭嘅就更加唔少得啦，不過都好彩噚日隻恒指牛(68053)幫到手。

先喺朝早11點10分見恒指5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)回落到超賣至中軸水平時(%K線見20幾；%D線見40幾)就落場，當時(68053)高低位做緊$0.089/$0.088，成個下晝恒指都係升都無朋友咁款，任何一個位置走嘅話怕且都有十零廿格落袋。呢筆數就真係視乎你今晚去邊度食飯同買咗束咩花，可能可以找晒數，或者自已比多少少，甚至乎係同「公共交通費補貼計劃」一樣：多謝晒！Anyway，最緊要開心啫，學我老媽話齋：好嘅日日都係情人節；唔好嘅情人節都可以炒大鑊！

依家10點9分，恒指個勢就似乎要喺情人節今日炒大鑊咁喎...so far暫時跌咗125點，做緊28372點。日線圖上噚日大家見佢升穿條牛熊分界線都好雀躍，但日暫見一粒「十字星」咁晾住咗喺條250天線(28336點)之上。14天RSI自星期一(2月11日)開始就已經進入咗超買範圍(70+)，咁又點？慘得過條保歷加通道Keep住上行比位個貼住佢個頂而升？

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家10點16分，mark低恒指現價28320點計數。上方熊證最貼價嘅係28500至28599點呢度有相當於650張期指，本身係重貨區嚟嘅，不過見到恒指噚日係咁隊上向，仲唔走人咩。所以依家重貨區就上移至28600至28699點，呢度有相當於1526張期指，同現價比嘅話就相差379點。

至於下方牛證最貼價嘅係27900至27999點，呢度有相當於965張期指，終於下方牛證啲街貨似返啲樣啦。再落多100點嘅話都有成716張期指。不過咁，用現價嚟計，兩者距離嘅點數依然都係遠咗啲，講緊要下行420點先可以食到第一層嘅街貨。兩者咁樣比較起上嚟確實係繼續買Call/牛向上食嘅。

進取嘅可考慮恒指牛(68609)，收回價27918點，同現價有逾400點差距，槓桿比率約57倍夠爆炸力；安全嘅可考慮恒指牛(65999)，收回價27300點，同現價有逾千點差距夠安全，槓桿比率約28倍亦不乏彈力。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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