京東方(000725.SZ)擊敗韓國LG，登上全球最大液晶屏供應商，京東方今早一度再升停板，曾高見3.64元，升10%，現造3.49元，仍揚5.4%，成交金額68.2億元。
該股已連升第五日，按現價計，累飆36.3%。
統計機構Sigmaintell Consulting數據，京東方已經超越韓國企業LG，成為全球最大的液晶電視和顯示器面板供應商。
數據稱，京東方去年出貨5430萬個電視面板和3730萬個顯示器面板，LG出貨量只有4860萬和3450萬，即較LG多11.7%和8.1%。
京東方(000725.SZ)擊敗韓國LG，登上全球最大液晶屏供應商，京東方今早一度再升停板，曾高見3.64元，升10%，現造3.49元，仍揚5.4%，成交金額68.2億元。
該股已連升第五日，按現價計，累飆36.3%。
統計機構Sigmaintell Consulting數據，京東方已經超越韓國企業LG，成為全球最大的液晶電視和顯示器面板供應商。
數據稱，京東方去年出貨5430萬個電視面板和3730萬個顯示器面板，LG出貨量只有4860萬和3450萬，即較LG多11.7%和8.1%。
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