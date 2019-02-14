莎莎國際(00178)低開3.3%，甫開挫9.1%，見2.8元，最新跌8.4%，成交額暫有1530萬元。
集團公布，本月5日至11日新春期間，港澳零售銷售按年下跌4.8%，同店銷售亦跌7.9%。
該公司指出，香港市場的零售銷售按年跌5%。內地客消費加倍審慎，導致「旺丁不旺財」。
整體交易量下跌2.8%，內地客和本地客交易量分別減少3.4%和1.6%。至於整體交易平均單價跌2.3%，主要由於內地客下調3.6%和本地客升3%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
莎莎國際(00178)低開3.3%，甫開挫9.1%，見2.8元，最新跌8.4%，成交額暫有1530萬元。
集團公布，本月5日至11日新春期間，港澳零售銷售按年下跌4.8%，同店銷售亦跌7.9%。
該公司指出，香港市場的零售銷售按年跌5%。內地客消費加倍審慎，導致「旺丁不旺財」。
整體交易量下跌2.8%，內地客和本地客交易量分別減少3.4%和1.6%。至於整體交易平均單價跌2.3%，主要由於內地客下調3.6%和本地客升3%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|【新股追蹤】首灃一手中籤率50%
|上一篇：
|人幣中間價下調69點子