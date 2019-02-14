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今日 09:35 港股直擊 即巿股評

【異動股】莎莎甫開插9% 新春交易價量齊跌

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莎莎國際(00178)低開3.3%，甫開挫9.1%，見2.8元，最新跌8.4%，成交額暫有1530萬元。

集團公布，本月5日至11日新春期間，港澳零售銷售按年下跌4.8%，同店銷售亦跌7.9%。

該公司指出，香港市場的零售銷售按年跌5%。內地客消費加倍審慎，導致「旺丁不旺財」。

整體交易量下跌2.8%，內地客和本地客交易量分別減少3.4%和1.6%。至於整體交易平均單價跌2.3%，主要由於內地客下調3.6%和本地客升3%。

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