港股直擊 即巿股評

港股三日累漲逾五百點，重上牛熊分界的250天平均線，不過技術上進一步超買，港股預託證券(ADR)預示今早低開約兩百點，市場觀望今日舉行的新一輪中美貿易磋商。

隔晚美股連續兩日收漲，國際油價一度漲逾2%，能源股走高。道指收市升117點或0.46%報25543點，家得寶與3M等領漲；標普500漲0.3%報2753點，納指收市升幅收窄，升0.3%報7437點。

美國1月CPI按年升1.6%，創2017年6月以來新低，預期1.5%，前值1.9%。另外，據CME「美聯儲觀察」，聯儲局今年3月維持利率在2.25%-2.5%區間的概率為98.7%，今年6月維持利率在該區間的概率為95.5%，加息和減息的概率分別為3.3%和1.2%。美聯儲堪薩斯城聯儲銀行行長喬治(2019年FOMC票委)表示，美國經濟現況相當不錯，並且有持續動力；支持暫緩加息，這樣美聯儲可以對先前幾次加息的影響進行評估。

儘管2019年以來全球股市持續回暖，但全球不確定性風險仍廣泛存在。美銀美林調查顯示，投資者現金持有比例已升至2009年1月以來新高。那邊廂，摩根大通則認為新興市場股票存在上漲空間，容易受到美聯儲等因素的刺激。

紐約期油貨收漲1.6%報53.95美元/桶，連漲兩日，創一周新高。布蘭特期油漲1.9%，報每桶63.60美元。沙地表示將削減原油出口數量，並進一步減產。但美國原油庫存攀升，使油價漲幅受到限制。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.45元，較本港上日收市低0.65元；騰訊(00700)ADR收報344.26元，低3.54元；國壽(02628)ADR收報19.54元，低0.26元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.3元，低8仙；中石油(00857)ADR收報5元，低3仙；中石化(00386)ADR收報6.6元，低8仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報82.56元，低0.59元；聯通(00762)ADR收報9.32元，低6仙；中電信(00728)ADR收報4.39元，低1仙。

ADR港股比例指數報28280，較周三恒指收市低217點或0.77%。恒指昨日收報28497，升326點或1.16%，重上250天平均線(昨約28351)，三日累飆551點或2%，全日成交增至1210億元。恒指14天RSI升至76.14，進一步呈技術超買。市場聚焦美國財政部長姆努欽和美國貿易代表萊特希澤將於今明兩日與中國國務院副總理劉鶴舉行新一輪高級別經貿磋商。

焦點板塊

中資券商股：近日跟隨內地股市急升造好，同時多家券商昨日收市後公布上月盈利數據。海通證券(06837)1月淨利潤4.05億元(人民幣‧下同)，按年下跌24.15%；中信証券(06030)1月淨利潤7.41億元(人民幣‧下同)，按年增17.05%。廣發証券1月淨利潤跌25%；中州證券(01375)上月淨利潤按年下跌46.9%。

焦點股份

舜宇光學(02382)：發盈利警告，預期去年全年純利24.7億至25.5億人民幣，按年下跌12%至15%，導致盈利下跌的原因，包括外滙虧損3.8億人民幣；以及因新廠房利用率尚在提高中，人幣貶值令材料成本增加，令手機攝像模組業務毛利率下降。

金界控股(03918)：公布截至去年12月底止全年盈利3.91億元(美元‧下同)，按年增53.06%，每股盈利9仙，派末期息22.55港仙。

比亞迪(01211)：公布1月新能源汽車銷量為2.87萬輛，按年大增2.91倍。期內，合共銷售4.39萬輛汽車，按年增加3.74%。

中國海外(00688)：公布1月合約物業銷售金額約290.48億元，按年增加12.48%；期內相應已售樓面面積按年下跌20.2%。

華潤電力(00836)：公布旗下附屬電廠1月售電量達1388.66萬兆瓦時，按年減少10.19%

廣汽集團(02238)：公布今年1月，汽車銷量20.97萬輛，按年下跌0.21%。

莎莎國際(00178)：公布本月5日至11日新春期間，港澳零售銷售按年下跌4.8%，同店銷售亦跌7.9%。