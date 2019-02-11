港股直擊 即巿股評

全球經濟增長的擔憂情緒仍然籠罩市場，港股上周五豬年首個交易日先跌後回穩，市場觀望今日內地A股長期假後復市表現，以及北水歸位的流向情況。

上周五美股道指一度急跌286點，但尾市拉升，道指收市僅跌63點或0.25%報25106點；標普500微升1點報2707點；納指漲0.14%報7298點。全個星期道指漲0.17%，納指漲0.47%，兩個指數均連漲七周。

投資者仍在評估美聯儲官員的講話。聖路易聯儲銀行總裁布拉德表示，當前美國並沒有很高的通脹，美聯儲委員會朝更為鴿派的方向行動；目前無需加息，當前利率水平在一定程度上造成約束，美聯儲應當重新審視點陣圖，重新考慮前瞻性指引。達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭預計今年美國GDP增幅僅為2%，原因是預計全球經濟增長放緩可能會波及美國經濟、金融環境較六個月前收緊、去年的減稅措施對提高生產率的效果不及預期。聯儲局主席鮑威爾將於本周二出席公開活動發表演說，有關言論也是交易商的關注焦點，因為可能揭示利率走勢。

美國國會負責邊境安全撥款磋商的特別小組委員會，據報最快本周一達成協議，同意向美墨邊境牆撥款撥款16億美元，不過有關撥款將遠遠低於總統特朗普所要求的57億美元，預計特朗普未必會接受。兩黨的協議必須趕及在星期五之前獲得通過，否則聯邦政府會再次因為欠缺撥款而停運。

美國將於周一公布第四季核心個人消費支出物價指數(PCE)初值，以及第四季國內生產總值(GDP)初值。

上周五紐約期油收漲0.13%報每桶52.71美元，惟全周跌4.6%，創年內最大周度跌幅，主要是市場對經濟放緩憂慮和強勢美元施壓油價。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.53元，較本港上日收市低0.32元；騰訊(00700)ADR收報347.09元，高1.49元；國壽(02628)ADR收報19.13元，低7仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.92元，高4仙；中石油(00857)ADR收報4.97元，高1仙；中石化(00386)ADR收報6.57元，高1仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報82.51元，高0.16元；聯通(00762)ADR收報8.96元，高1仙；中電信(00728)ADR收報4.26元，無升跌。

ADR港股比例指數報27952，較上周五恒指收市升6點。恒指上周五豬年首個交易日一度急挫456點，低見27534，之後拗腰回穩，收報27946，僅跌43點或0.16%。A股將於今日周一(11日)復市。根據內地多家券商報告，滬指自2000年以來，每逢農曆新年後普遍造好，而且比假期前佳，其中首5個交易日(一星期)及20個交易日(約一個月)的上升比例，超過八成，意味A股短線有望造好。

回顧上周，美國總統特朗普表示，3月1日起沒有計劃與國家主席習近平會面，本周四美國財長努欽與貿易代表萊特希澤將於北京，與中國代表進行新一輪貿易談判。市場關注有關談判進展的消息，可能令到大市出現動蕩。

焦點股份

卓珈控股(08358)：公布獲上市委員會批准由GEM除牌，並轉往主板上市。該股在GEM的最後交易日將為下周五(15日)。

千百度(01028)：預期截至去年12月底止全年，股東應佔虧損約8000萬元(人民幣‧下同)，2017年同期盈利2049.2萬元。