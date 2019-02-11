今日 08:14
重要通告
港股直擊
中國奧園(03883)建議發行美元優先票據，擬將所得款項用作現有境外債務再融資及一般營運資金用途。
集團將向新交所申請票據在正式名單上市及掛牌。
美誘華妥協 貿談期限可推遲
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