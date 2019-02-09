港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普表示，在3月1日中美貿易談判期限前，不會與國家主席習近平會面。港股在豬年首個交易日捱沽，恒指低開逾280點後，跌幅曾擴大至逾450點，險守27500點水平，及後逐步收復失地，更曾一度倒升，收市跌不足50點，200天線失而復得。向上觀望企穩兩萬八的機會，支持參考20天線約27200點。

港股跌幅同日內顯著收窄，吸引少量資金開好倉，觀望企穩兩萬八的機會。周一將有收回價在27600點以上的牛證上市，或會吸引進取好友部署。看好可留意恒指牛證(67721)，收回價27642點，行使價27542點，屬新上市產品，兌換比率10000。

淡倉有資金繼續加倉，恒指早段跌勢較急時，有投資者考慮收回價約兩萬八的熊證，而隨著大市跌幅逐步收窄，淡友即日止蝕並向上換馬至收回價在28200點以上的熊證。相反看淡可考慮恒指熊證(60772)，收回價28378點，行使價28478點，槓桿比率約45.1倍，兌換比率10000。

友邦保險(01299)周五升勢持續，高位曾升逾2%，一度創出74.35元的歷史新高，收市保持逾2%的升幅，企穩在74元以上。友邦假期前公布，獲准在天津市及河北石家莊市建立營銷服務，市場憧憬友邦內地版圖有望再拓展，股價創新高後，向上觀望挑戰75元的機會，並留意72元能否建立支持。

友邦急升，資金開始向上換馬。早前較多投資者考慮、行使價約75元的友邦認購證，由於逐步變得貼價，投資者向上換馬至行使價約80元的產品。看好可考慮友邦認購證(12771)，行使價80.55元，19年03月到期，實際槓桿約16.3倍。

有資金反手作友邦認沽證部署，而由於貼價產品欠奉，淡倉雖然已經由行使價約60元的認沽證，向上換馬至行使價約65元的產品，但以價外幅度來看，部署上仍屬較進取。看淡可留意友邦認沽證(22782)，行使價64.28元，19年07月到期，實際槓桿約7.0倍。

內險股相對失色，近期反覆向上的內險股中國平安(02318)，周五跟隨大市回軟，低位險守75元水平，收市跌不足1%。看好可留意平安認購證(16178)，行使價80.93元，19年4月到期，實際槓桿約17.8倍。相反看淡可留意平安認沽證(12469)，行使價69.95元，19年3月到期，實際槓桿約16.8倍。

中國人壽(02628)周五曾跌逾3%，收市跌幅收窄至不足1%，暫守19元。向上觀望再度挑戰20元的機會，支持參考發盈警後低位18.4元。看好可留意中壽認購證(28332)，行使價20.05元，19年8月到期，實際槓桿約6.8倍。相反看淡可留意中壽認沽證(12655)，行使價15.86元，19年12月到期，實際槓桿約5.2倍。

重磅股騰訊(00700)周五亦見偏軟，低位曾跌逾2%至338元，但及後跟隨大市收窄跌幅，收市僅微跌，重上345元水平，但仍然受制於350元關口。騰訊在農曆新年假期前穩步上揚，但股價升至350元後，開始有獲利沽壓出現，短線或仍需在該水平以下整固。向上觀望升穿近期高位352元的機會，支持參考20天線約336.8元。

騰訊曾經失守340元，吸引資金作看好部署，而投資者在部署上未見改變策略，繼續考慮行使價在370元以上的認購證，觀望止跌回穩的機會。看好可考慮騰訊認購證(16375)，行使價382.2元，19年04月到期，實際槓桿約13.0倍。

淡倉資金流相對淡靜，部署上亦未見出現改變，繼續考慮行使價在300元以下的較價外認沽證。騰訊過去一個月的累積升幅不少，淡友利用價外輪的高實際槓桿，觀望正股潛在回落的機會。看淡可留意騰訊認沽證(17215)，行使價298.78元，19年05月到期，實際槓桿約7.9倍。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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