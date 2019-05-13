即巿股評 港股直擊

讀者Matthew問：「上半年是否可以看好內房股，萬科(02202)幾錢可以買？」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「我認為內房股暫時未能夠買入，因為政策未鬆綁，而發展商面對的債務問題亦很嚴重。即將踏入業績公布期，要留意當中的細節，基金及機構投資者等，均觀望業績公布後才確定行動。我覺得投資者上半年不應看內房股看得太好。而萬科企業於這個板塊中，屬於較優質的股份，股價暫處於32元水平，若能夠回調至25元附近，可以考慮吸納。萬科頗多收租業務，加上債務問題並不太嚴重，相對有一定前景。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長

「內房去年10月觸底後，大部份股價至今已升超過10-20%以上，而萬科回升近5成，其實內房政策令去房速度最大影響期是去年七八月期間，曾有內地渠道詢問過筆者為何港澳台同胞過往一個月可去房近80套房一個樓盤，七八月只去得10套以下，當然關乎大環境氣氛影響，隨後由十月開始銷情回升，入市轉而以內地居民有着明顯趨升，只是當時本港仍然以中美貿易戰消息籠罩着，關注點仍然以負面消息主。要谷內需就要居民袋裡的錢自我感覺良好，如果樓價大跌，那會願意去消費，這個道理中央哪有不知，從成都公積金新政策譲職工家庭有條件購買第二套房，便實實在在讓房地產商得以存活下去的動作，中央只要樓價受控便可；另一有利內房消息是美國加息減慢，令外資垂涎早以低殘的內房股價。我估計萬科去年盈利增長有25%-35%，現時預測市盈率為8倍PE左右，只屬合理但未算超值，剛公布今年首月銷售有所下跌，亦屬預期之內，股價亦即時回吐一日惟沽壓未見太大，而業績期臨近，策略方面建議30-31元之間買入，博妙業績期如能升穿32.5元上望36元高位，如跌穿28.9元便先行止蝕，至於上半年暫只睇好首4個月股價，因有業績期沖喜，如要看半年就建議於30元樓下等待時機買入較為有利。」

陳鎮強 信報分析員

「內房股上半年難睇好，反之如期內出現深度調整，可視為中長線吸納機會。萬科是個好選擇，去年銷售額近6070億元人民幣創新高，爆大冷成為銷售額亞軍，僅次於碧桂園(02007)，去年買地亦積極，共花費2972億元人民幣，當然股價去年10月起領放內房或已部分反映去年表現。今年首季內房嚴峻，萬科本身去年1月銷售額近700億元人民幣，屬全年之冠，但今年1月大跌28.1%。萬科今年看點除了應付行業逆風，亦要面對內部安排，上月中旬肖民提早任期近一年半辭任董事，此君為集團第一大股東深鐵集團的人馬，同為深鐵系的林茂德和鄭英傳亦將求去，留意董事局布局。另外，萬科南方城市的總經理亦大換班，特別是於廣州表現出色的唐激楊空降萬科老巢、主管陷入困境的深圳業務，看此人能否扭轉乾坤。如認為萬科去年業績好，回至50天線水平(現時約28元)左右入場；長線部署未係時候。」

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