即巿股評 港股直擊

周一(4日)為戊戌狗年大除夕，只得半日買賣的恒指在27847點和28005點窄幅區間爭持，收報27990點，升59點(0.21%)；惟狗年全年仍累跌3125點(10%)。經過3天新春長假期，投資者關注己亥豬年會否有好開始。

本欄上周(1月29日)提到，EJFQ系統TrendWatch通道是透過預設程式再以加減一個標準差計算繪製(plot)而成，由於電腦程式每日都會自動加入恒指成分股的最新數據，因此，TrendWatch通道的傾斜度也將隨之變化，例如1月15日本欄表示，恒指在1月11日以小陰燭輕微突破TrendWatch下降通道頂約26650點，但兩周過後，通道頂位置已上移至27100點水平，目前更升到27260點左右。過去3個星期下降通道的傾斜角度逐漸縮窄，意味恒指技術走勢正持續向好。

另一方面，港股10天線高於50天線比率(又名平滑中線市寬)，自去年6月19日失守50%中軸後，到上周四才收復該強弱分界線，並逐步升至最新的54.8%。

平滑中線市寬亦可代表港股的「黃金交叉」與「死亡交叉」分布，該市寬近3個交易日均處50%以上。換言之，迎接豬年來臨，港股市底已晉級至中線「黃金交叉」股份佔多數的格局。

然而，附【圖】所見，1月9日有56個行業(佔總共88個逾五成)上升動力高於5日之前，至1月16日起，在超過半數行業上升動力提高的良好基礎上，每天仍有逾半行業的上升動力能夠改善，情況維持直到上周五，上升動力高於5日之前的行業，終於出現連續兩天不足半數(44個)，反映整體行業、也就是大市上升動力開始緩和。

此外，3天線高於18天線股份比率的短線市寬本周一見67.7%，為去年1月12日以來最高水平，距離70%至80%阻力區僅2.3個百分點，代表港股短線市況已接近超買。

整體行業上升動力表現有「回氣」跡象，加上短線市寬或踏入超買區，估計恒指短期不易突破過去半年累積的27900點至28200點成交量密集區。值得一提的是，於恒指確認升穿28200點前，27900點至28200點仍屬「蟹貨區」，即恒指在該區間，將遇到被困半年的蟹貨一旦鬆綁沽出，所帶來的壓力。

恒指去年1月29日創33484點歷史新高，然後一浪低於一浪，挫至10月30日24540點始見底，如今重越27956點(上述成交量密集區水平)，已收復跌幅38.2%黃金比率。再者，恒指自2018年10月觸底後反覆上揚，到今年2月1日的28193點(近成交量密集區頂)高位計，累漲3653點(14.9%)，短期或出現技術整固，有助新一波升勢打穩基礎。

總言之，即使未來數個交易日短線市寬有力挑戰甚或進入超買區，相信恒指仍會受制27900點至28200點成交量密集區阻力。

信報投資研究部

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