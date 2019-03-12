港股直擊 即巿股評

恒指上周五連跌三日累插近千二點，港股預託證券(ADR)預示今早再低開過百點，有可能失守兩萬六關口，市場繼續關注華為事件及美國息口去向。

上周五美股再遭恐慌性抛售，道指收市大跌558點或2.24%報24388點，標普500跌2.3%報2633點，納指插3%報6969點。科技股領跌，蘋果挫3.6%，摩根士丹利將蘋果目標價由253美元降至236美元；亞馬遜跌逾4%；Netflix挫逾6%。全個星期道指急跌4.5%，標普500指數跌4.6%，納指跌4.9%，均創下3月份以來最大單周跌幅。

瑞銀經濟學家Paul Donovan認為，美股下挫是由於市場對美國貿易政策的擔憂引起的，投資者似乎認為美國繼續加徵關稅的風險正在提高。

美國11月季調後非農就業人口新增15.5萬，預期20萬，前值25萬修正為23.7萬人；失業率3.7%，符合預期。非農數據公布後，聯儲局明年3月加息概率進一步下降。

美國聖路易斯聯儲行長布拉德(2019年票委)周五表示，聯儲局12月份不應加息。他稱，如果聯儲局暫停加息的話，就能更好的了解造成近期市場動盪的原因。布拉德表示，存在12月加息令收益率曲線出現倒掛的實際風險；聯儲局應保持耐心，留意收益率曲線訊號。

油價造好，紐約期油收漲1.24%報每桶52.13美元，全周漲2.4%。布蘭特期油收升2.2%報61.40美元，全周漲3.26%。OPEC+達成減持協定，將從明年1月份每日減產120萬桶。

周五美滙指數微跌0.03%報96.7433，全周跌0.47%。美國非農數不及預期，聯儲局或暫緩加息。紐約期金收漲0.84%報1254美元/盎斯，創五個月以來新高，連漲四周。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上周五收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.86元，較本港上日收市高0.16元；騰訊(00700)ADR收報310.15元，低0.45元；國壽(02628)ADR收報16.15元，低0.29元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.82元，高4仙；中石油(00857)ADR收報5.36元, 高5仙; 中石化(00386)ADR收報6.44元，高3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報77.04元，低0.51元；聯通(00762)ADR收報8.75元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.96元，無升跌。

ADR港股比例指數報25925，較周一恒指收市跌138點或0.53%。恒指上周五收報26063點，跌92點或0.3%，連跌三日累挫1196點或4.4%。恒指短期支持參考11月21日低位25494點。

華為事件繼續備受關注。據央視新聞報道，當地時間12月7日下午，加拿大哥倫比亞省高等法院對中國公民孟晚舟女士的保釋申請未作出裁決，聽證將在當地時間10日下午1時繼續進行。在此之前，孟晚舟繼續處於拘押狀態。

國家統計局昨日公布，內地11月份居民消費價格指數(CPI)按年上升2.2%，升幅按月回落0.3個百分點，為四個月以來最低升幅；亦低過市場預期上升2.4%。11月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上升2.7%，符合預期，但創出超過兩年新低。分析師指出，內地11月份CPI及PPI按月均下跌，通縮憂慮升溫，突顯內需乏力下，內地經濟下行壓力只增不減。

港交所(00388)昨日下午表示，滬深港交易所就不同投票權架構公司納入「港股通」股票範圍達成共識，下一步三地交易所將抓緊制訂相關規則，在完成必要程序後向市場公布，預計規則將於2019年中生效實施。留意小米(01810)及美團(03690)兩隻同股不同權股份短期表現。

焦點股份

中移動：公布母公司中移動集團接到工信部通知，同意自通知日至2020年6月底，在中國內地範圍使用2515MHz至2675MHz、4800MHz至4900MHz頻段用於5G系統試驗。

安踏體育(02020)：宣布夥拍私募基金方源資本(FountainVest Partners)、瑜伽服Lululemon創辦人Chip Wilson、以及騰訊(00700)合組財團，以現金要約每股40歐羅，收購Amer Sports的全部股權，涉資約46億歐羅(約408.49億港元)。要約價較原披露日期Amer股份收市價溢價39%。

舜宇光學 (02382)：公布11月手機鏡頭出貨量9088.9萬件，按月跌11.5%，按年增長58.7%；期內，車載鏡頭出貨量按年升54.2%，按月升12.3%；手機攝像模組出貨量按年升62.2%，

丘鈦科技(01478)：公布11月攝像頭模組銷量2530.7萬件，按年增長95.7%，按月跌6.3%。

廣汽集團(02238)：公布首11個月累計汽車銷量196.12萬輛，按年增7.6%。單計11月份，汽車銷量20.41萬，按年增13.1%。