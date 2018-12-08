即巿股評 港股直擊

加拿大應美國要求扣留華為副董事長，報道指或涉及違反美國對伊朗的制裁。華為事件繼續發酵，是市場關注所在。投資者憂慮中美關係再度惡化，不過有外電報道，聯儲局明年加息步伐可能放慢，美股周四跌幅顯著收窄；港股連日急跌後，周五走勢反覆，恒指高位曾回升逾百點，一度逼近26300點水平，低位曾跌約100點，險守50天線，收市跌逾90點。向上留意重上26500點的機會，支持參考25800點。

資金流方面，周四恒指好倉有逾1.4億元流入，同日淡倉流出逾1.7億元，累計5天，好倉流入超過2.4億元，淡倉流出逾8200萬元。

如預期兩萬六或具支持，部署短線反彈機會，看好可留意恒指牛證(58262)，收回價25688點，行使價25588點，槓桿比率約48.3倍，兌換比率10000。看淡的投資者則可留意恒指熊證(69746)，收回價26507點，行使價26607點，屬新上市產品，兌換比率10000。

騰訊捱沽後反彈 手機股跌勢未止

華為事件拖累科技股及手機產業鏈股份周四急跌後，周五個別發展。周四挫逾半成收市的重磅股騰訊(00700)，周五曾反彈逾3%，重上310元水平，回升至10天線附近，收市升逾2%。向上觀望重上315元的機會，支持先參考300元關口。

看好可留意騰訊購(27192)，行使價339.99元，19年2月到期，實際槓桿約10.2倍。騰訊守穩300元關口，牛證收回價或可挑選收回價在300元以下產品，如騰訊牛(61973)，收回價297.98元，行使價295.18元，19年9月到期，實際槓桿約16.9倍。相反看淡則可留意騰訊沽(13505)，行使價280.68元，19年3月到期，實際槓桿約7.2倍。

手機設備股舜宇光學(02382)仍未止跌，周五曾再挫逾4%，低見67元並見一個月低位，收市跌逾3%。向上觀望重上70元的機會，支持參考65元水平，看好可留意舜光購(14995)，行使價70.93元，19年9月到期，實際槓桿約2.7倍。或舜光牛(68669)，收回價59.98元，行使價55.98元，19年7月到期，實際槓桿約5.5倍。

另一隻手機設備股瑞聲科技(02018)，周五低位險守50元關口，高位曾升近3%，收市跌逾1%。即市支持留意52周低位49.05元，反彈阻力為55元水平。看好可留意瑞聲購(15568)，行使價59.99元，19年5月到期，實際槓桿約4.2倍。或瑞聲牛(57327)，收回價44.08元，行使價40.08元，19年5月到期，實際槓桿約4.3倍。

滙豐被指涉華為事件 曾失守64元

除科技股及手機股外，亦有更多股份被指涉及華為事件。外電報道，滙豐控股(00005)一名美國聯邦當局所委任、負責評估反洗錢和制裁措施控制的監察員，留意到華為在滙豐的戶口有可疑交易，並通知司法機構。滙豐周五收市跌近2%，是全日低位。向上留意重上50天線約65.75元的機會，支持下移至參考63元。

不過報道亦指，滙豐並非被調查對象，如預期反彈，看好可留意滙豐購(29029)，行使價67.07元，19年3月到期，實際槓桿約14.4倍。或滙豐牛(57953)，收回價61.58元，行使價60.58元，19年9月到期，實際槓桿約18.7倍。相反看淡可留意滙豐沽(14582)，行使價56.56元，19年4月到期，實際槓桿約11.1倍。

內險股中國平安(02318)周五偏軟，低位曾失守75元，收市跌逾1%。向上留意重上77元機會，支持參考74元。看好可留意平安購(27874)，行使價80.38元，19年3月到期，實際槓桿約13.8倍。相反看淡可留意平安沽(15062)，行使價65.50元，19年3月到期，實際槓桿約10.9倍。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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