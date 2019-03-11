即巿股評 港股直擊

近期環球股市氣氛波動，前景未明，投資者宜選擇業務具防守性的股份。粵海投資(00270)為綜合企業，需求彈性較低的水資源業務，佔營收逾六成，不失為市況波動的上佳選擇。此外，集團業務亦涉及物業投資、百貨經營、酒店營運管理，能源項目投資，以及道路橋樑。

由於缺少去年同期收購粵海置地(00124)所產生的一次性收益，粵投中期純利顯著下跌，按年跌29.4%至26.72億港元；撇除一次性因素，稅前盈利仍錄得中單位數增長。同期營業額則升11.2%至65.81億港元，增長主要來自水資源、發電及物業投資業務均有較佳表現。中期股息每股派發16港仙，按年增長10%，派息比率接近四成。

期內所有分部業務收入均錄得正增長，其中水資源仍為主要營收來源，收入增長7.7%至41.1億港元。由於香港政府與廣東省政府簽訂協議，故對港供水業務向來穩定，上半年對港供水收入微升0.3%至26.14億港元。另外，集團積極進行新收購，以及隨著更多水資源項目的投產，供水廠及污水處理廠的設計處理能力均有所提升，帶動其他水資源項目收入貢獻增至7.74億港元。

地產業務成增長亮點

集團近年積極開拓物業投資，分部收入上升23.5%至75億港元，其中天河城購物中心及天津天河城購物中心的平均出租率分別為99.9%以及97.4%。出租率處於較高水平，有助提高租金收入。

粵投主營的水資源項目，財務穩定且項目回報能力強，展望集團繼續透過收購及在建水資源項目，為相關業務提供穩定的現金流；另地產業務亦為該股亮點，集團現時有不少物業位於大灣區，相信可受惠該區的高速發展，而來自旗下粵海置地的地產收益，可望成為重要增長動力，後者今年4月收購廣州兩個地產項目，計劃於年內開始銷售，預期為今明兩年各帶來約2.5億元人民幣的盈利，而布心和萬博項目將為粵投地產分部在2020年和2021年額外的增長動力。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期粵海投資2018、2019及2020年每股盈利為0.769元、0.830元及0.885港元，給予12個月目標價16.5港元，相當於今年預測市盈率21.6倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理