港股直擊 中國財經

吉利汽車(00175)執董洪少倫表示，今年中國汽車市場疲弱，大呻現時「賣一架車都好難」，但透過加強出口銷售，仍有信心達到全年158萬部的銷售目標，甚至有可能超標，而暫時亦維持2019年銷售200萬部車的目標。至於中美貿易戰或下調進口車關稅則對吉利影響有限，反而華為若牽涉貿易戰當中，則大為影響消費者信心。

吉利11月銷售仍錄增長，月內賣車14.2萬部，按年升0.3%；累計首11月，總銷量達140.7萬部，按年升29%，達全年目標158萬部的89%。

洪少倫表示，年初預期11月將達標95%，雖然市場轉壞差過預期，但直至上月仍錄增長，已屬非常好的成績，現時距離目標還剩17萬部或11%，以過去經驗計，12月是銷售最好的月份，過往銷售按年增長多逾10%，故仍有望達標。

惟他強調，市場誤解158萬部是必須達到或超過的目標，但其實非常接近已經收貨，不是太多中國車企達到年初銷售目標的89%。至於明年具體銷售目標，將以明年初公布的目標為準，暫時則維持明年200萬部的銷售目標不變。

為求銷售達標，他指出，吉利將於出口方面尋找機會，例如以吉利品牌主攻發展中國家，例如東歐及中東等，未來會擴展至發展中較完善的國家如馬來西亞，而旗下領克品牌則主攻已發展國家。現時吉利國內銷售佔98%，長遠而言，冀國內及海外銷售佔比各半，但強調非短時間可達到。

中美貿易戰或下調進口車關稅，他指出，對吉利影響不大，因內地4月已宣布下調進口車關稅。至於美國稱中國同意撤銷美國進口車40%的關稅，他指仍未實行，即使實行，美國車於中國市佔率不多，與吉利亦不是直接競爭。

相較起來，他認為，華為若涉貿易戰則嚴重得多，比中興(00763)還嚴重，因華為是中國企業的榜樣，受到很多人尊重，萬一有何差錯，將非常影響消費者信心。