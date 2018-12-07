重要通告 港股直擊

青島銀行(03866)公布，擬設立全資子公司青銀理財有限責任公司，註冊資本10億元人民幣。

是次投資設立理財子公司仍須待相關政府部門的批准，登記及備案等程序履行完畢後方能正式成立。