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今日 17:59 港股直擊 即巿股評

【北水手影】北水流入增至11.7億 低撈多隻藥股

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港股懶理隔晚美股急瀉後喘穩，港股全日高開低收，全日跌92點，更連跌第三日，再創兩周收市新低。

港股雖然三連跌，但北水亦連續第三日淨流入，今日淨買增加至11.65億元，比上日5.05億元，明顯增加1.3倍。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

騰訊(00700)昨日有1.61億元淨賣走後，今日獲北水重新流入，全日淨買3.56億元，為最多淨入個股。至於中興(00763)也有2762萬元內地資金淨買。

內地昨日公布11個城市的藥物帶量採購試點首批中標結果，惟中標價遠低於行業原先預期，藥股沽壓未止，花旗指若全國推行帶量採購，中生製藥(01177)利潤將下挫26%，股價今日再插7.9%，全日也錄9386萬元北水淨走，是今日最多淨走北水個股，綠葉製藥(02186)也有1186萬元淨沽。

不過，多隻醫藥相關股獲北水吸納，當中包括石藥(01093)、 東陽光藥(01558)、復星醫藥(02196)及威高(01066)，全日分別有5808萬、5589萬、5039萬及2807萬元淨買。

另外，個別內險股也有買盤流入，財險(02328)錄1.2億元淨買，太保(02601)亦有4178萬元買入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中生製藥、騰訊、石藥、海螺創業(00586)、復藥、財險、太保、中行(03988)、威高及融創(01918)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中生製藥、石藥、騰訊、東陽光藥、中興、融創、中車(01766)、比亞迪(01211)、綠葉製藥及神華(01088)。

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