即巿股評 港股直擊

讀者Benson問:「本人早前0.455元買了利標品牌(00787)，想問一下怎樣看利標的中期業績，派高息及投資前景。謝謝！」(周五收報0.355元)

盧志明 大唐金融副總裁

「第一，利標品牌的股價是江河日下的話，都預見到過去幾年，自身的業務情況都不樂觀。讀者所見到，預計派發28港仙的特別股息，曾經推動股價由0.3元升至0.5元附近。但最新的中期業績由盈轉虧並不是一件好事，業績報告亦表示未來會繼續出售業務。不過我認為公司一直出售業務，但又未見到有新的業務可推動業績向上，這對於投資者對公司前景不太樂觀。我就不太看好利標品牌的前景，股價短期內應該於0.3元至0.47元附近反覆上落。」

麥振威 富昌金融集團聯席董事

「該公司早前公布截至今年9月底止中期業績，營業額6.99億美元，按年跌4.1%。盈轉虧蝕2.84億美元，上年同期賺2574.8萬美元；持續經營業務基本每股虧損17.87港仙。此外，今年十月底該公司也出現人事變動，原執行董事兼行政總裁Bruce Philip Rockowtiz轉任非執行董事兼副主席，並委任Richard Nixon Darling為執行董事及行政總裁，這令股價出現波動，但相信出售資產後，最壞的情況經已過去。利標主要銷售三類品牌產品，包括童裝、男女時裝，及鞋履配飾。經營以批發為主，產品透過百貨公司、會員制商店、折扣店等多種銷渠道於多個地區銷售。由於無需倚賴任何單一品牌、亦無須局限於特定渠道進行分銷，出售資產後相信業績能逐步改善，另此股的息率尚算合理，惟若在0.455元買入此股，經過一輪急跌後，相信股價需要一段時間才能重上高位，建議可於股價回升至0.415元後開始分批沽貨離場。」

陳鎮強 信報投資研究部分析員

「利標現時情況尷尬，讀者只能焗坐。大環境上，雖然集團不是貿易戰主打的高科技產業，但管理層料盈利至2020年前仍受貿易戰影響。業務方面，B2B生態持續發展，舊經濟典型代表馮氏家族的生意近年不斷減磅重組，而做brand management 、以Marketing為主業的利標，業務不算最過時和最差，但轉型期的中短線業績不會好睇。至於特別息，集團曾有兩個講法，出售北美業務時指最多派3.56億美元，即最高每股0.325港元；最新指排除不可預知的情況，估計最終每股0.28元，時間要到出年2月初。散戶經常搞不清特別息概念，派息要除淨，可理解為股息由股價中減去，當特別息由憧憬變成現實，其實意義不大。現時選擇有二：一是不顧一切長坐，風險高且無意義；二是趁明年初正式宜派特別息時，借炒作離場，按一年期日線圖看，0.38元至0.4元水平蟹貨較多，第二阻力位為0.42至0.44元，虧損收窄至一成內離場。」

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