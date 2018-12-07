即巿股評 港股直擊

今年人為因素影響金融市場的情況未有改變，上周筆者提到，習特會只有三個結果，當中以不再惡化的機率為66.6%。雖然結果符合預期，中美停火90日，一度刺激港股抽升至27260點。然而筆者上周亦同時提到，由於港股從10月底低位24540點開始回升，至習特會前已升足1966點，因此某程度已反映中美雙方暫時休戰的利好因素。

好景不常，滿以為恒指能企穩100天線打造橫行區間，並以一個較佳的結局完成12月份賽事，結果本周卻先後出現美債孳息倒掛及華為事件。即使沒有華為事件，手機設備股的運氣亦早已耗盡，事關此板塊向來以美國蘋果公司(Apple)馬首是瞻，最近蘋果股價插水，主要沿於滙證報告下調其投資評級及目標價，其理據主要有兩個，一為蘋果過分依賴單一產品，二為新興市場經濟增長放緩。

醫藥股神話破滅

滙證論點看似老生常談，但卻精簡點出問題所在。蘋果手機iPhone的高增長期已過，現時蘋果的策略只能改為將產品售價提高，以及向iPhone周邊的相關服務收益入手。滙證提到的另一點亦頗有參考價值，過往分析員予蘋果高端品牌的估值，乃建基於過去其品牌溢價及高雙位數增長(very high double-digit)所致。現時蘋果的增長已回落至中單位數(mid single-digit)，即使仍給予其高端品牌的估值，但在增長放緩及估值不予提高的情況下，目標價不可能往上升。

龍頭股蘋果由高增長股份變成公用股，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)恐怕仍未跌夠。同樣情況見於汽車股及醫藥股，這兩個板塊從年初至今一直備受政策沖擊，近日以醫藥股「災情」最嚴重。「7+4」帶量採購中標結果於本周四出爐，中標藥物普遍大幅降價，其中用作壓抑乙肝病毒的恩替卡韋(Entecavir)及降血壓藥厄貝沙坦(Irbesartan)，降價幅度達到90%及60%，即時嚇窒投資者。

結果公布後，兩隻龍頭股石藥(01093)及中生製藥(01177)跌勢加劇，全日跌幅高達14.5%及16%。中生製藥透過旗下「正大天晴」投標恩替卡韋，之前的中標價是每片6.72元人民幣，今次每片中標價格為0.62元人民幣，正正是降價九成的最大受害者。醫藥股過去被視為高增長股份，主要由於內地大健康概念崛起，以及藥物毛利偏高所致。今次帶量採購正式出台，醫藥股的增長神話可說完全破滅。

計計數，截至6月底止，中生製藥半年純利增長24%至13.66億元人民幣，每股盈利折合0.121港元，以其周四收報5.84元計，今年預測市盈率(P/E)高達24倍，股價跌至2017年大型橫行區水平約4.5元，估值仍達18.6倍。如予其預測P/E約20倍，最低限度亦要跌至4.84元，至於市場是否願意給予中生製藥15倍以上P/E，則成為另一個問題。

槓桿買債提升回報

上周筆者提到，基於今年股市太受人為因素影響，不少投資者傾向將部分資金投入債市，並以槓桿方式提升回報。不少債券只供專業投資者(PI)認購，惟近年開始有不少債券亦接受一般投資者參與，並以20萬美元起標。部分大型企業債券如渣打(02888)、滙控(00005)、法巴及法興等，投資者均可以50%孖展成數進行投資，換言之買入等值20萬美元的債券，實際所需金額僅10萬美元。

以滙控一隻2026年到期、票息4.375厘的債券為例，現時買入的到期收益率(Yield To Maturity)約5厘，但透過槓桿方式買入後，到期收益率將提升至7厘，從企業風險、利率回報及資金應用能力三方面入手，大部份投資者普遍滿意。現時細價股炒風已「今時唔同往日」，大市又受人為政治因素左右，在股市風雨飄搖之際，將部分資金轉移到債市，某程度算是一個保底的做法。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶並未持有上述股份