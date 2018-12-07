港股直擊 即巿股評

隔晚美股先挫後回拗腰，港股今日反覆向下，連跌第三日，再創兩周收市新低，主要醫藥和手機股未止跌。

恒指今早高開93點，甫開曾升124點，見26280點全日高，之後回軟，上午曾倒跌55點，及後呈好淡爭持，中午升70點，午後反覆偏軟，尾段失守上午低位，最多跌100點，見26055點，回試50天線(約26052點)。恒指收報26063點，跌92點或0.3%，連跌三日累挫1196點或4.4%，續創11月23日以來收市低。大市今日下跌股份比例為57%，上升股份比例為43%

總結12月第一周，恒指挫442點或1.7%。

國企指數跑輸，以全日低位收市，報10369點，挫111點或1.1%。國指全周挫252點或2.4%。

大市成交額989.58億元，較上日多20億元。

即月期指收市跌85點或0.32%，報26075，高水11點。

A股收市個別發展，滬指升0.03%；深成指跌0.01%。

美國道指期貨最新跌117點，報24789。。歐洲三大市場回升，英法股市彈逾1%。

藍籌股方面，滙控(00005)跌1.9%；昨日北水淨沽最多的平保(02318)跌1.3%；建行(00939)跌0.5%；中行(03988)跌1.8%。華為高層被捕陰霾纏擾，舜宇(02382)和瑞聲(02018)再挫3.8%和1.6%。相反，指數季度調整收市後生效，騰訊(00700)於恒指和國指佔比調升，股價彈2.1%；中信股份(00267)升2.7%。

焦點板塊

醫藥股：內地昨日公布11個城市的藥物帶量採購試點首批中標結果，多隻藥物中標價遠低於行業原先預期，觸發藥股大瀉，今早沽壓未止。花旗指若全國推行帶量採購，中生製藥(01177)利潤將下挫26%，股價今日再插7.9%，全周瀉24.6%為藍籌跌幅王；石藥(01093)插12.6%後拗腰，收市跌4.3%，本周跌16.5%，兩隻藍籌本周市值蒸發385.9億元。康哲(00867)和綠葉製藥(02186)挫約4%；復星醫藥(02196)挫4.9%；三生(01530)挫3.8%；藥明生物(02269)挫5.4%。

中資電訊股：內地媒體報道，三大電訊商已獲得全國範圍5G中低頻段試驗頻率使用許可，花旗指頻譜分配利中移動(00941)，股價升2%；聯通(00762)跌0.9%；中電信(00728)跌1.7%。另外，中移動將籌備設立首期100億元人民幣規模的5G聯創產業基金，5G概念股普遍回穩，中興(00763)升0.5%；京信通信(02342)升2.5%；但中國通信服務(00552)升0.2%。中國鐵塔(00788)收市後納入國指成分股，股價升4.2%，成交增22.52億元。

本地地產股：雖然1個月銀行同業拆息(HIBOR)連升第九日，升至2.1239厘，創兩個半月高。不過市場憧憬美國放慢加息速度，地產股向好，領展(00823)創新高，收市升2.7%，全周漲6.5%為藍籌升幅王；長實(01113)升1.1%；新地(00016)漲0.9%；太古地產(01972)升2.8%；新世界(00017)漲0.9%；信置(00083)升0.3%；嘉里建設(00683)升1.8%；華置(00127)升3.2%。

石油股：油組(OPEC)首日會議結束，各方雖有意減產，但未能達成實質減產協議，沙地能源大臣法利赫表明，對達成減產協議沒有信心。隔晚外圍油價受壓，最新在亞洲時段靠穩，紐油報每桶51.56美元。中石化(00386)跌2.4%；中石油(00857)跌2.2%；中海油(00883)挫2.1%；中石化煉化(02386)挫3.9%；上石化(00338)跌0.6%。

焦點股份

小米(01810)：推出首款5G手機，不過股價一度急挫7%，收市跌2.6%，連跌4日累挫8.2%。

彩客化學(01986)：今早復牌，股價狂彈41.8%。集團澄清，近日自市場投資者獲悉，有一封自[email protected]發送的電郵包含針對集團的指控，並建議該投資者盡快出售公司股份，強調該等指控不準確、具有誤導性及毫無依據。

中國銀河(06881)：收市後剔出國指成分股，午後曾挫3.9%，收市跌2.9%，成交額5.25億元。

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