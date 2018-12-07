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花旗:5G頻譜分配對中移動有利 中金:消除行業疑慮

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《人民郵電報》報道，中移動(00941)、中電信(00728)和聯通(00762)已經獲得全國範圍5G中低頻段試驗頻率使用許可，同時獲得100MHz帶寬的5G試驗頻率資源。

花旗發表報告，指工信部已經初步確定5G頻譜分配方案，中國移動獲得2.6GHz和4.9GHz頻段各100MHz 新頻譜資源，聯通和中電信各獲得3.5GHz頻段100MHz資源。

該行指，方案對中移動有利，因為集團可節省大量資本支出，並以快於競爭對手的速度進行網絡部署。另外，3.5GHz頻段擁有比2.6GHz頻段更成熟的5G供應鏈，網絡共享有助於聯通和中電信抵消部分5G資本支出壓力。

花旗認為，最終的5G頻譜分配方案應會與初步分配相同， 而分配形勢對5G設備供應商不利。

中金公司則指出，分配方案落地消除行業對5G發展的疑慮，分配結果與公布的時間點基本符合預期。

中金預計2019年試商用和2020年商用可以順利實現，5G網絡總體部署和發展符合該行預期。

中金認為，頻譜分配方案既照顧三大運營商的利益，亦平衡市場格局，相對弱勢的聯通和中電信獲得產業鏈最成熟、研發進展最快的3.5GHz附近頻段。而運營規模最大的中移動組合頻譜好過該行預期，不單獲得大帶寬頻譜資源並通過2.6+4.9GHz組合頻譜得到雙保險，而且頻譜資源確立帶來交易性投資機會。

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