即巿股評 港股直擊

近日大市表現波動，筆者認為尋找股價處於低水平，以及股息率較高的股份具值博率，所以今日與大家分析上海實業控股(00363)，股價於去年10月17日高見25.80元，之後股價反覆向下，至今年10月25日低見15.88元，僅約一年跌近四成，才見股價回升。於12月5日收報17.20元，較15.88元僅高8.31%，不足一成證明現價處於低水平。此外，於11月19日收報17.54元(9月26日以來最高收市價)，較17.20元相距不足2%，股價有「破頂」跡象，技術走勢向好，認為本月有望上試18元。至於股息率，於去年末期息和今年中期息同為0.48元，合計0.96元，相對17.2元產生股息率為5.58%，高於港股平均和行業平均的5.51%和4.58%，也可視為現價處於低水平之另一線索。

多重分析現價定位

集團於9月12日收市後發布的2018中期報告顯示，截至今年6月底股東應佔溢利約19.82億元(人民幣‧同下)，較去年同期溢利約16.16億元，增長22.62%，為最近五年之上半年溢利最高增長率，金額亦是期內最高，反映今年上半年業績優秀。至於資產淨值折合約479.91億港元，而截至今年10月底已發行股數約10.87億股，計出每股淨值為44.14港元，相對今年12月5日收報17.2元，市賬率為0.39倍，低於1倍反映股價偏低。若以2013至2017年的上半年溢利佔全年溢利作參考，平均值為55.11%，再以上述的19.82億元計算，預期今年股東應佔溢利為35.96億元，較去年的31.50億元，增長14.14%。現時已發行股數約10.87億股，折合每股盈利為3.7541港元，相對12月5日收報17.20元，預測市盈率為4.58倍。至於過去四年(2014至2017年)之每年最低市盈率介乎5.48至8.64倍，平均值為7.10倍，反映現價處於偏低水平。倘若市盈率重上此平均值，每股合理值為26.64元，較現價17.20元之潛在升幅為54.88%。而參考過去五年的派息比率，預算今年為33%，預期截至今年底資產淨值折合約493.37億港元，即每股淨值為45.3797元，相對現價之市賬率為0.38倍，因低於1倍，也可視為現價處於偏低水平之另一線索。

淺談基建設施業務

再看業物狀況，集團從事物業發展及投資與經營酒店；基建設施包括投資於收費公路項目及水務相關業務；消費品包括製造及銷售香煙及印刷產品。房地產業務涵蓋物業開發和物業投資：主要透過上實城市開發(00563) 及上實發展 (上交所上市編號：600748)，分別在全國重點城市如：北京、上海、三河、天津、無錫、昆山、長沙、西安、重慶、沈陽、深圳、珠海、青島、泉州、湖州、大理等進行多個地產發展項目。而基建設施業務範圍涵蓋三方面：1) 收費公路：於上海全資擁有三條主要收費公路，包括京滬高速公路 (上海段)、滬昆高速公路 (上海段) 及滬渝高速公路 (上海段)，分別為上海市西北、西南、正西方向主要進出通道。2) 水務設施：於國內經營污水處理、供水及製水項目。3) 新邊疆業務：主要投資於國內多個光伏電站項目，以拓展業務至環保清潔能源。

業務發展面對挑戰

參考2018年中期報告，集團展望下半年水務業務進一步優化各企業的經營管理，繼續有序的擴大投資規模，保證健康增長；收費公路繼續落實優質經營管理和保持盈利穩定增長。新邊疆業務方面，集團將繼續投資光伏發電，並探索海上風力發電等清潔能源業務的發展空間，創造新的盈利增長點。筆者認為觀乎沒有業務數字預測，加上集團認為，外部經濟形勢更加嚴峻，為集團的經營和發展帶來新的挑戰，反映上述今年溢利增長預測僅約14%具參考性。於12月5日收報17.20元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於15.50元或以下買入；保守者則可於14.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為20.50至22.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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