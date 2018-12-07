即巿股評 港股直擊

美股隔晚喺期假返嚟後大幅波動，又大玩過山車，早段因為市場擔心華為CEO被扣查將令中美關係惡化，甚至影響中美貿易談判，而美債孳息倒掛陰影揮之不去，令道指一度急挫近800點。其後有報道指聯儲局喺本月議息會議中，因應美國通脹已受控制，勞動市場喺經濟增長下表現強勁，將採取「觀望模式」，暗示明年加息步伐放緩，呢個消息令美股低於有支持，而道指之前兩度喺24200水平作出強勁反彈，今次亦唔例外，道指收窄跌幅，收市跌79點；標指跌4點；納指倒升29點，大部份重磅科技股均轉跌為升。

受隔晚早段美股急挫影響，夜期曾跌至25800點邊沿，其後美股跌幅收窄，夜期跌幅亦收窄，但跌穿二萬六點收市。不過美股進一步反彈，恒指喺新加玻黑期時段已重上26200水平，ADR亦見靠穩。結果今早恒指高開93點，一度升124點高見26280點，不過反彈力度麻麻，大市再掉頭向下，倒跌55點見26100點半日低位。中午恒指報收26226點，升70點；國指則跌6點，報收10474點。

大市反彈又係靠騰訊(00700)，半日反彈3%報313.2元，暫時反彈阻力喺320元，不過整體大市氣氛已轉弱，今日剛好反彈至10日線313.2元，要重上100日線319.6元或有難度。其他重磅股亦見反彈，同樣力度有限，可能今日周末前夕，加上大市兩日急跌逾千點，缸邊友取態自然較審慎。大笨象(00005)喺美國加息周期或提前結束後，股價開始停滯不前或轉弱，股價今日再跌1%，反而友邦(01299)則靠穩。其他重磅股如平保(02318)及內銀等反彈不足1%。

華為供應鏈股份今日個別發展，暫只有中軟國件(00354)反彈1%，其他股份如瑞聲(02018)、舜宇(02382)及丘鈦科技(01478)跌勢持續。內地藥品帶量採購中標價降幅較預期為大，大行齊齊唱淡醫藥股。板塊洗倉未停，今日繼續顯著下跌。寧買當頭起，莫買當頭跌，喺醫藥股未成功止跌之前，勿多手接飛刀。美國加息周期或於明年完結，地產股有追捧，整個板塊均見上升。不過香港樓市已開始步入下行周期，唔建議高追。

今日大市下半場都係悶局一場，經過噚日大幅下挫後，今日反彈力度一般，暫時喺20日線(26274點)爭持，若能企穩20日線，而外圍股市靠穩的話，港股仍有條件反彈挑戰10日線(26599點)。暫時喺26400點前阻力唔細，今日連26300都唔見影，可能跟周末情懷有關。噚日期指喺26100至26200形成一個密集區，若再重返密集區之下，大市或有機會再下試隔晚夜期低位25800，如外圍股市再見急挫，港股甚至下試25500尋找支持。要扭轉目前弱勢，除非能重返100日線(26928點)之上，否則港股隨消息於50日及100日線之間千點上落。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)