港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數先急挫後回穩，港股連跌兩日累瀉逾1100點後，今早反覆靠穩。

恒指今早高開93點，甫開曾升124點，見26280點半日高，之後回軟，曾倒挫55點，見26100點半日低，及後呈好淡爭持。恒指中午收報26226點，升70點或0.3%，大市成交額457.6億元。

國企指數報10474點，跌6點或0.1%。

A股靠穩，滬指升0.08%；深成指升0.12%。

藍籌股方面，騰訊(00700)彈升3%，支撐大市；領展(00823)創新高，半日升1.9%；中信股份(00267)升3%。相反，滙控(00005)跌1.1%；昨日北水淨沽最多的平保(02318)跌0.9%；舜宇(02382)續挫2.4%。

焦點板塊

醫藥股：內地昨日公布11個城市的藥物帶量採購試點首批中標結果，多隻藥物中標價遠低於行業原先預期，觸發藥股大瀉，今早沽壓未止。花旗指若全國推行帶量採購，中生製藥(01177)利潤將下挫26%，股價昨瀉16%後，今早再插11.1%；石藥(01093)插12.6%後拗腰，半日跌4.9%；康哲(00867)跌3.6%；綠葉製藥(02186)挫6.4%；復星醫藥(02196)跌2.8%；三生(01530)挫3.8%；藥明生物(02269)挫3.5%。

中資電訊股：內地媒體報道，三大電訊商已獲得全國範圍5G中低頻段試驗頻率使用許可，股價個別走，中移動(00941)升1.8%；聯通(00762)跌0.3%；中電信(00728)無起跌。另外，中移動董事長尚冰在2018中國移動全球合作夥伴大會上表示，將籌備設立首期100億元人民幣規模的5G聯創產業基金。5G概念股普遍回升，中興(00763)升1.2%；京信通信(02342)升3.3%；長飛光纖(06869)升1.9%；但中國通信服務(00552)跌0.8%。

本地地產股：雖然1個月銀行同業拆息(HIBOR)連升第九日，升至2.1239厘，創兩個半月高。不過市場憧憬美國放慢加息速度，地產股今早向好，長實(01113)升1.7%；新地(00016)漲1.4%；恒基地產(00012)升0.6%；新世界(00017)漲1.7%；信和置業(00083)升1.5%；嘉里建設(00683)漲2.6%。

焦點股份

比亞迪(01211)：股價今早一度升3.7%，高見56.6元，半日漲1.8%。集團11月汽車銷量約5.1萬輛，按月增5.12%；其中，新能源汽車銷量3.01萬輛，按月升8.71%。另外，集團日前表示未來亦計劃分拆電池業務。

彩客化學(01986)：今早復牌，半日狂彈53%。集團澄清，近日自市場投資者獲悉，有一封自[email protected]發送的電郵包含針對集團的指控，並建議該投資者盡快出售公司股份，強調該等指控不準確、具有誤導性及毫無依據。

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