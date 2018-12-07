訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:02 中國財經 港股直擊

步步高:與騰訊合作智慧零售旗艦店已落地

內地百貨及超市營運商步步高商業表示，目前與騰訊(00700)合作的智慧零售旗艦店已經落地，數碼化顧客方面取得一定的進展。

步步高在投資互動平台上回應京東、騰訊入股後合作項目進展時，作出上述言論，又稱與京東方面已開始業務合作，包括京東到家、智慧供應鏈、供應鏈共用等方面，與京東合作將為門店帶來一定的線上增量銷售，提高供應鏈效率，降低採購成本。

騰訊今年2月率京東一同入股步步高，後者分別獲騰訊及京東入股6%及5%股權，總代價16.26億元人民幣，即約20.37億港元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。