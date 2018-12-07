中國財經 港股直擊

內地百貨及超市營運商步步高商業表示，目前與騰訊(00700)合作的智慧零售旗艦店已經落地，數碼化顧客方面取得一定的進展。

步步高在投資互動平台上回應京東、騰訊入股後合作項目進展時，作出上述言論，又稱與京東方面已開始業務合作，包括京東到家、智慧供應鏈、供應鏈共用等方面，與京東合作將為門店帶來一定的線上增量銷售，提高供應鏈效率，降低採購成本。

騰訊今年2月率京東一同入股步步高，後者分別獲騰訊及京東入股6%及5%股權，總代價16.26億元人民幣，即約20.37億港元。