依家9點35分,市剛剛開咗5分鐘,晨咁早打到呢隻稿唔係我好早返到公司,而係我根本無返公司,係呀,「Sick leave 1 day and home office, do me whatsapp if you need」呢句就係我今朝send比隔離新聞team同事嘅message,再喺公司咁咳法(即使全日都帶住個口罩,除咗食飯嗰時呀),我唔避開啲同事,班同事都避開我;BTW,多謝連日來讀者們及同事們開心share咗好多止咳方法、藥、中西醫...比我,大家可以想像吓依家我喺屋企個廳度,帶住眼鏡、戙高隻腳、紮住個all back頭對住個電腦打稿(哈哈)。

噚日本應想下晝睇吓有無計追多浸跌市,計又真係無啦,事關搵唔到個靚位入市,如期勉強就不如撇脱啲,唔追。今日恒指開報26249點,依家9點43分,恒指做 26246點,升89點。日線圖上見今日粒燭暫時哺高開低收陽燭,燭身細細咁企喺噚日支陰燭中間,但喺呢個位出現呢個情況,就真係唔可以話佢係「身懷六甲」住,事關呢兩日個價都未係低位(你睇返之前個走勢就知),但暫且都可以算係一個止跌嘅訊號。

大插完個市就更係吽啲架啦,睇吓恒指牛熊證街貨圖先啦。下方牛證26000至26099點原本以為噚日呢個位真係好似日本撈金魚個紙網咁,一濕水就穿;哼~又確係無死到喎,得返三分一條牛命居然仲有多百幾張街貨衝入去,小妹甘拜下風。頭兩浸最貼價嘅牛證街貨都有過千張期指喺度,之後就開始減少,至到遠少少25400至25499點呢度,又無啦啦有780張期指,唔通呢兩個位就係噚日[下半part]所講嘅兩個重貨區?

上面熊證最貼價就係26400至26499點,而呢度就只有318張期指,那怕你全數都係噚日新鮮入市,係唔夠人多就唔夠人多架啦,就算依家恒指企近上方熊證都係咁話。

依家9點58分,恒指已經由升轉跌,就當你唔睇街貨圖,到依家為止恒指高位暫時做過26280點,低於20天線(26269點),技術上你可以話佢已經由保歷加上升通道轉咗落去下保歷加下降通道,下方技標指標全數發出看淡訊號,且係由此前超買水平回到落去中軸位置,我明白中間位係難搞啲嘅,要博多滯就盡量day trade,揀一隻貼價啲嘅恒指熊,如果搵唔到位入市嘅就等收工早啲返屋企,今晚凍啦!(下半part今日休戰一天,下星期一見。)

作者阿珊,從事財經及投資版報道超過10年,由平面媒體走到網絡世界,《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析,由窩輪到牛熊證無一不炒,唔貪心,志在搵餐下午茶。

電郵:[email protected];Weibo(下半part):#Gladyshan#