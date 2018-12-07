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今日 10:02 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】地產股向好 美明年加息速度或減慢

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市傳美國聯儲局可能減慢明年加息速度，地產股今早向好，長實(01113)升2%；新地(00016)漲1.1%；恒基地產(00012)走高0.8%。

至於新世界(00017)漲1.9%；信和置業(00083)走高1.8%；嘉里建設(00683)漲2.7%。

《華爾街日報》報道，美國受制通脹，減低聯儲局續執行按季加息模式急切性，美國聯儲局官員正考慮12月份或暗示一種新的「觀望模式」，將意味聯邦公開市場委員會將在2019年放慢加息速度。

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