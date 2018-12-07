重要通告 港股直擊

和美醫療(01509)發出澄清公告，指該公司與一家位於吉林省長春市名為「長春和美婦科醫院」無任何關係。

央視《焦點訪談》報道，有病者於長春和美婦科醫院就診，被醫生誘導，檢查由少到多，由淺到深，直到上了手術台，而且在病者躺上手術台後還漲價。據報，目前該醫院已關門。

和美醫療澄清，集團未有在長春地區開設任何醫療機構，該醫院與集團無任何關係，將積極與法律顧問探討該醫院是否存在侵權行為，集團指不排除後續採取進一步行動以維護其聲譽及合法權益。

集團又強烈譴責該醫院的過度醫療行為。