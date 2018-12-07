港股直擊 即巿股評

隔晚美股復市振盪，三大指數先急插後回穩。港股連跌兩日累插逾1100點後，今早料可喘穩，於50天線水平整固。

道指周二瀉799點，周四復市一度再暴挫784點，之後大拗腰，收市僅跌79點或0.32%，報24947點；標普500指數，盤中曾挫2.90%，收市微跌0.15%，報2695點；納指一度下挫2.43%，收市更倒升0.42%，報7188點。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.05元，較本港上日收市低0.9元；騰訊(00700)ADR收報307.77元，高3.57元；國壽(02628)ADR收報16.77元，低1仙；中海油(00883)ADR收報12.9元，低0.16元；中石油(00857)ADR收報5.39元，低4仙；中石化(00386)ADR收報6.61元，高4仙；中移動(00941)ADR收報76.05元，無升跌；聯通(00762)ADR收報8.9元，高7仙；中電信(00728)ADR收報4.06元，高3仙。

數據方面，美國商務部公布，10月貿易逆差擴大1.7%，至555億美元，預期為逆差550億美元。美國勞工部公布，截至12月1日止當周，美國首次申領失業救濟人數23.1萬人，按周減少4000人，市場預期降至22.5萬人。

另外，美國人力資源服務機構ADP Employer Services公布，11月私人企業新增職位17.9萬個，低於預期的19.5萬個。ADP就業數據被視為美國非農就業數據的預報，而美國今晚將公布上月非農就業數據。

石油出口國組織(OPEC)達成初步減產協議，但減產數量未有定案，拖累外圍油價周四曾急挫，不過美國原油庫存11星期來首度回落，紓緩油價跌勢。紐約1月期油曾挫4%，收跌2.7%，報每桶51.49美元；布蘭特2月期油跌2.4%，收市報每桶60.06美元。

ADR港股比例指數收報26170點，升13點或0.05%。夜市期指收報25937點，跌223點，較昨日恒指收市低水219點。恒指昨失10天線(約26569點)和20天線(約26243點)，收報26156點，挫663點或2.5%，險守50天線(約26086點)和兩萬六關口，創11月23日以來收市新低，連跌兩日累瀉1104點或4.1%。

焦點板塊

醫藥股：帶量採購結果觸發昨日全線重挫，昨日瀉16%的中國生物製藥(01177)正式公布，旗下附屬兩個產品中標中國試點城市藥品集中採購，正大天晴藥的潤眾(恩替卡韋)分散片，每粒中標價0.62元人民幣，符合內地傳媒昨日報道、較前中標價大劈九成的作價；北京泰德製藥的凱紛(氟比洛芬酯)注射液，每盒中標價109.75元人民幣。留意市場和券商反應。

中資電訊股：內地媒體報道，三大電訊商中移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)已獲得全國範圍5G中低頻段試驗頻率使用許可。報道引述業內專業人士指，今次許可為產業界釋放明確訊號，將加快5G網絡建設和快速普及。留意三大電訊商和電訊設備股。

焦點股份

比亞迪股份(01211)：11月汽車銷量約5.1萬輛，按月增5.12%；其中，新能源汽車銷量3.01萬輛，按月上升8.71%。累計今年首11個月，汽車銷量為45.11萬輛。其中，新能源汽車佔20.12萬輛。

彩客化學(01986)：公布近日自市場投資者獲悉一封自[email protected]發送至該投資者的電郵，其包含針對集團的指控，並建議該投資者盡快出售公司股份。董事會強烈否認該等指控，並澄清該等指控為不準確、具有誤導性及毫無依據。今早復牌。

森美控股(00756)：昨日與多家銀行債權人舉行電話會議，被要求償還合共2.13億元的貸款。目前，正在評估違約事件及任何潛在違約事件。上述事件或會進一步觸發任何其他貸款融資的交叉違約，繼而對其財務狀況造成重大不利影響。

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