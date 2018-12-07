重要通告 港股直擊

龍光地產(03380)宣布，發行3.7億美元、2020年到期、年息8.75厘的優先票據。

集團擬將票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資。票據原則上批准在新加坡交易所上市及報價。