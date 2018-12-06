即巿股評 港股直擊

「習特會」後港股升兩日，又倒跌兩日累瀉1140點，已完全蒸發頭兩日的升幅，看來形勢極不樂觀而且大市有跌勢未止跡象，特朗普又重施故技一邊與習近平談判，一邊要求加拿大警方逮捕中國華為企業高層，事件震驚投資界擔憂影響中美兩國原本得來的談判氣氛，有可能美方手段是只要中方願意屈服接受美方所有開出的談判條件，未必是真會引渡華為高層到美國，可能是美國用作人肉籌碼威脅中方就範的伎倆，但問題是中方還有忍氣吞聲的餘地嗎？

中方有否空間退讓

華為創辦人太子女兼副董事長孟晚舟，在習近平與特朗普於阿根廷會晤期間在加拿大被捕，想信事件絕非巧合，消息一出美國股市隨即大跌，連帶中港股市亦要跟隨，原本周初亦抱著有90日的休戰期，環球股市可以借勢回升，拘捕事件發展至中美博弈白熱化，美國得勢不饒人的態度與舉動，中方是否會繼續容忍成為後市關鍵，個人估計中方已對美方誠意徹底幻滅，中方會施以有很度還擊，因再退讓只會於中興通訊(00763)、華為之後，同類事情沒完沒了，而且再退讓會加劇國內民族情緒高漲，於習近平政府帶來壓力，預期中央會對美方一邊強硬、另一邊對國內經濟快速加大力度刺激，隨後中美股市或各走各路、各有各救市手段出台，至於港股夾於其中又係全無抵抗力。

短期偏淡居多

由早前表面是貿易爭拗、到現時演變成赤裸裸的政治角力市，估計大市短期仍以大上大落為主，策略方面仍然維持買兩邊見位止賺食糊，今天港股跌市北水於內銀股見有買進，可能預期中央會推快盛傳於下月降準的日期，提醒投資者現時只是事件開始，距離結束不知還有多遠，就算明天回升亦不代表資金這麼快願意從投大市，加上由上月初一路升上來，中段令不少傳統基金開始要追貨趕年底交成績表，而這兩日又急跌下，變成基金經理進退兩難，基金經理只有跟市場大隊齊買齊沽的策略保特與大市走勢相近，因此急升急跌現象可能於12月是常態，大家小心為上。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。