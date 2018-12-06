港股直擊 即巿股評

醫藥股午後落花流水，觸發點是內媒流傳的「帶量採購」中標結果。

「帶量採購」可理解為由中央出手「團購」地方用藥，而今次試點是11個城市組團。

中國生物製藥(01177)瀉16%最慘情，旗下正大天晴「恩替卡韋」，中標價每片0.62元人民幣，較此前中標價6.72元人民幣，劈價逾九成，簡直是聖誕大平賣。

中生製藥主力是肝病用藥，而「恩替卡韋」是目前臨床使用效果最好的抗乙型肝炎病藥物之一。正大天晴生產三種「恩替卡韋」產品：「潤眾」、「天丁」和「甘澤」。

當中的「潤眾(恩替卡韋)分散片」，正大天晴是國內首家獲准生產該製劑的企業，今年5月才通過一致性評價，今年首三季銷售額25.73億元人民幣，佔集團總收入16.4%。當然，中生製藥肝病用藥去年中標省份達27個，今次試點僅11個市。即時影響有限，暫不會去年超過31億元人民幣肝病藥收入立即在今年變成3.1億元，但足以嚇窒長線投資者。

當「帶量採購」進一步推展，相信存在議價空間，難得捧出了兩家市值千億級(一度)藥企，阿爺不會一擊弊命，今次中標結果可視為「下馬威」而非「虎頭鍘」。

其實醫藥除了保命惠民，亦要有足夠利潤支撐下一代科技研發，不可能重手打擊藥企利潤同時加大研發力度，研發代價終究是要付出，只差在讓民企自給自足還是官方資助。

目前對外兵臨城下，貿易環境遭重重圍堵，對手出動到挾持人質的手段。外患不可控，內憂不然。今年以來中央出手頻繁，甚麼明天系華融系除之而後快，但科網、教育和醫藥等高增長領頭行業先後遭明顯調控，難道是共赴國難的新定義？

陳鎮強

信報投資研究部分析員

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