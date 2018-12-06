港股直擊 即巿股評

亞太股市今日全線向下，市場續憂慮美國國債孳息曲線倒掛，加上華為副董事長孟晚舟於加拿大被捕，引起中美貿易關係或再轉差的憂慮。

恒指裂口低開470點，失10天線(約26569點)，開市後跌幅一度收窄至438點，見26381點全日高，之後隨A股下挫，上午最多跌771點，穿20天線(約26243點)，午後跌幅進一步擴大，曾瀉803點，見26016點，曾失50天線(約26086點)，最終收報26156點，挫663點或2.5%，僅險守兩萬六關口，連跌兩日累瀉1104點或4.1%。

A股方面，滬指挫1.68%；深成指挫2.44%。

港股兩連跌，北水則連續兩日淨買，今日淨流入增加至5.05億港元，結束連續九個交易日淨流出。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

內地傳媒報道，今天部分帶量採購中標結果，作價比賣方原先預期的降價三成至四成更低，藥股捱沽。石藥集團(01093)有1.32億元北水淨流出；急瀉16%的中生製藥(01177)有499萬元淨流出。相反，復星醫藥(02196)有9352萬元淨流入；東陽光藥(01558)有7201萬元淨流入；中藥股白雲山(00874)錄7242萬元淨流入。

科技股方面，騰訊(00700)插5.2%拖低大市，全日有1.61億元淨賣出。舜宇光學(02382)再挫5.5%，不過全日有9472萬元北水流入撈底；中芯國際(00981)有1.18億元淨流入；中興通訊(00763)有1604萬元淨流入；中軟國際(00354)有7627萬元淨流入。

中資金融股方面，工行(01398)有北水追捧，錄淨流入1.49億元；建行(00939)有846萬元淨流入。相反，平保(02318)有2.01億元淨流出，是今日北水淨走最高股份。

其他淨流出較高股份有：碧桂園(02007)有4366萬元淨流出；中石化(00386)有6844萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中生製藥、海螺創業(00586)、石藥、平保、復藥、中芯、工行、白雲山及舜宇。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、石藥、中生製藥、中軟國際、東陽光藥、碧桂園、中石化、工行及建行。