港股直擊 即巿股評

市場擔心美國國債孳息曲線倒掛，加上華為副董事長孟晚舟於加拿大被捕，惹來中美貿易關係或再轉差的憂慮。亞太股市全線向下，港股昨日挫440點後，今日失守十天和廿天線，僅險守兩萬六關口。

恒指裂口低開470點，失10天線(約26569點)，開市後跌幅一度收窄至438點，見26381點全日高，之後隨A股下挫，上午曾插771點，穿20天線(約26243點)，下試50天線(約26086點)，中午插702點，午後跌幅進一步擴大，曾瀉803點，見26016點，曾失50天線，創本月低，尾段於50天線水平喘穩。恒指收報26156點，挫663點或2.5%，為11月23日以來收市新低，連跌兩日累瀉1104點或4.1%。大市今日下跌股份比例達78%，上升股份比例僅22%。

國企指數收報10480點，挫276點或2.6%。國指兩日累挫426點或3.9%。

大市成交額969.51億元，較上日增加177.07億元或22%。

即月期指收市挫605點或2.26%，報26160，高水4點。

A股方面，滬指挫1.68%；深成指挫2.44%。

美國十年期國債孳息率在亞洲時段一度插穿2.9厘，暫時低見2.874，與兩年期國債息差曾不足11點子，最新報2.912。美國道指期貨最新挫280點，報24766；納指和標普500期貨亦挫逾1%。

歐洲三大股市承接亞洲市場跌勢，最新挫逾1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)急插5.2%，拖低大市139點；建行(00939)挫2.8%；友邦(01299)跌2.5%；滙控(00005)跌2%；萬洲(00288)挫5.2%。相反，公用事業及收息股展現抗跌力，領展(00823)、煤氣(00003)和電能(00006)升約0.3%。

焦點板塊

醫藥股：內地傳媒報道，國家試點聯合採購辦公室今天公布部分帶量採購中標結果，作價比賣方原先預期的降價三成至四成更低，其中中生製藥(01177)旗下正大天晴的「恩替卡韋」，中標價每片0.62元人民幣，較此前中標價6.72元人民幣，劈價逾九成，中生製藥狂瀉16%。醫藥AH股全線重創，石藥(01093)插14.5%；三生(01530)、金斯瑞(01548)和綠葉製藥(02186)挫逾一成；復星醫藥(02196)插10.5%，其A股(600196.SH)插8.61%；康哲(00867)插9.9%。A股方面，普洛藥業(000739.SZ)跌停；華東醫藥(000963.SZ)插9.61%。

科技股：華為創辦人任正非女兒、集團副董事長及首席財務官孟晚舟12月1日在加拿大被捕，據報涉違反美國對伊朗的貿易制裁。手機股大瀉，向華為供應手機鏡頭模組的舜宇(02382)挫5.5%；瑞聲(02018)挫5.6%；中興(00763)挫5.9%；小米(01810)跌2.1%；比亞迪電子(00285)挫5.8%；丘鈦(01478)跌3.2%。另外，主要客戶為華為的中國軟件國際(00354)插11.7%。新經濟股方面，閱文(00772)挫3.2%；平安好醫生(01833)挫3.6%；半新股同程藝龍(00780)挫5.5%。

焦點股份

合和實業(00054)：今早復牌，裂口高開31.6%，最多升31.9%，收市升30.6%，成交額4.63億元。集團主席胡應湘財團要約人提出私有化，每股作價38.8元，較停牌前26.45元，溢價約46.69%；較於9月底每股資產淨值60.21元，折讓約35.6%。

有線寬頻(01097)：逆市升9.3%。集團附屬i-CABLE Network Operations Limited(iNOL)，與中國移動(00941)全資附屬，訂立網絡發展協議。

新股：三隻新股全線低收，騰訊持股的創夢天地(01119)低收8.6%，不計手續費一手蝕228元；佳兆業(01638)旗下物管股佳兆業物業(02168)低收1.5%，不計手續費一手蝕35元；兗煤(01171)旗下兗煤澳大利亞(03668)低收0.6%，不計手續費一手蝕13元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。