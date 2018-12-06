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今日 16:22 港股直擊 即巿股評

恒指收市插663點 中生製藥瀉16%

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華為副董事長孟晚舟於加拿大被捕，引發市場憂慮中美貿易關係或再轉差，加上帶量採購結果轟散藥股，拖累港股昨日挫440點後，今日再插663點。

恒指裂口低開470點，失10天線(約26569點)，開市後跌幅一度收窄至438點，見26381點全日高，之後隨A股跌幅擴大，上午最多插771點，穿20天線(約26243點)，並曾觸及50天線(約26086點)，中午挫702點，午後曾瀉803點，見26016點，穿50天線，創11月23日以來新低，尾段喘穩。恒指收報26156點，挫663點或2.5%。

國企指數報10480點，挫276點或2.6%。

大市成交額969.51億元。

騰訊(00700)插5.2%，成交額96.89億元居首。

平保(02318)跌1.9%，成交額32.64億元排第二。

建行(00939)挫2.8%，成交額20.67億元排第三。

內地傳媒報道，今天公布的部分帶量採購中標結果，作價比賣方原先預期的降價三成至四成更低，中生製藥(01177)旗下正大天晴的「恩替卡韋」，中標價每片0.62元人民幣，較此前中標價6.72元人民幣，劈價逾90%。藥股重創，中生製藥瀉16%，成交額16.19億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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