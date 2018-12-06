訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:38 港股直擊 即巿股評

恒指突瀉近800點 兩萬六攻防

放大圖片

港股插穿上午低位，暫時最多跌797點，見26021點，復失50天線(約26084點)。截至下午約2時36分，恒指挫782點或2.9%，報26037點，大市成交額699.89億元。

國企指數報10424點，挫332點或3.1%。

A股續弱，滬指挫1.62%；深成指挫2.28%。

美國道指期貨最新挫353點，報24693。

醫藥和手機股重創，中生製藥(01177)跌幅擴大至14.4%；石藥(01093)瀉13%；舜宇(02382)挫6.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。