港股插穿上午低位，暫時最多跌797點，見26021點，復失50天線(約26084點)。截至下午約2時36分，恒指挫782點或2.9%，報26037點，大市成交額699.89億元。
國企指數報10424點，挫332點或3.1%。
A股續弱，滬指挫1.62%；深成指挫2.28%。
美國道指期貨最新挫353點，報24693。
醫藥和手機股重創，中生製藥(01177)跌幅擴大至14.4%；石藥(01093)瀉13%；舜宇(02382)挫6.4%。
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國企指數報10424點，挫332點或3.1%。
A股續弱，滬指挫1.62%；深成指挫2.28%。
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醫藥和手機股重創，中生製藥(01177)跌幅擴大至14.4%；石藥(01093)瀉13%；舜宇(02382)挫6.4%。
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