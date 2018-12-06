港股直擊 即巿股評

以為中美貿易戰開口叫暫停，雙方訂下90日談判期，諗住港股唔再大升，都可以企定定喺幾條移動平均線之上，誰知美國國債孳息曲線倒掛，拖累美股走弱嘅同時，又爆多單華為CFO孟晚舟喺加拿大被捕，涉嫌違返美國對伊朗實施制裁，被美國要求引渡至美國審訊。上半年嘅中興(00763)事件已搞到雞毛鴨血，今次華為又唔知會搞成點，缸邊友見過鬼怕黑，當然沽之而後快。

口痕友話美國表面同中國修好，侵侵又同習大大拍晒膞頭扮老友，轉過頭就捉咗華為CEO，挾持中國最大手機生產商做人質，表裏不一，面嗰浸就話坐低慢慢傾，底嗰浸擺明係要脅，逼令中國投降投誠。呢個消息一爆出，中港兩地股市率先齊齊跪低，不過美股亦唔好得去邊，本來喺隔晚休市前，美股已顯著下跌，華為事件拖累科技股捱沽，道指期貨家下再跌逾300點，道指25000支持位不堪一擊。

至於港股噚日失守100日線後已響起警號，今日接連出多一個下跌裂口，仲要低開低走，走勢明顯轉弱。恒指裂口低開470點，即失10日線(26565)，其後跌幅雖曾略為收窄至438點，見26381點半日高位。以為20日線(26241)會有支持，誰知轉個頭連20日線(26241)都失守，最多跌771點，低見26047點，穿一穿條50線(26086)點見支持。恒指半日報收26117點，跌702點，國指則跌304點，報收10452點。

華為事件令科技股成為重災區，舜宇(02382)一向為華為手機鏡頭主要供應商，半日重挫6.2%；瑞聲(02018)亦跌6%，而主要客戶為華為嘅中國軟件(00354)半日更大跌11.7%，其他科技股普遍跌超過2%，暫時喺華為事件未明朗化前，科技股呢期都係少沾手為妙。

至於大市整體表現明顯轉弱，失守多條平均線後，好友喺二萬六關，亦即50日線或會守一守，失守有機會再回落至25500水平，不過25800水平料有不俗支持。阿Man認為大市仍然喺區間內移動，若然因為一單華為事件，大市就話要跌穿10月底部似乎講唔通，皆因消息主導，一個屈尾十又話放過華為，氣氛隨時又逆轉。暫時大市將會喺25800至26800之間上落，家下由本月高位27300回咗落嚟，已經跌咗千三點，呢個時候再追淡真係要諗過。之前都講過追升殺跌無意思，即係之前講過27300點阻力唔細，嗰個位再追好倉值博率已低，同樣道理，總之短線見26000水平有支持，無謂再追淡。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)